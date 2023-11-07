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我的名字叫楓（一六）

鳳群

秦曉蘭在巴爾的摩讀書時，還給餐館洗過盤子、打過零工，尤楓據說連一天工都沒有打過。

這都是我爸媽給我的錢，不用白不用。尤楓用嘲弄的目光看了秦曉蘭。蘭，我跟你說實話，我恨我父母。他們一直摧毀我的自信、扭曲我的性格、控制我的人生、改變我的命運，弄得我至今人生失敗，一事無成。現在他們慷慨大方用錢彌補，我也不領這個情。

在愉快旅行途中，尤楓如此喋喋不休控訴親生父母的不是，讓秦曉蘭心裡有些惴惴不安起來。她突然覺得尤楓的人格有些分裂，她的話為她們這次旅行籠罩了一層陰影。

秦曉蘭情不自禁想起不久前去紐約出差，與一些來自馬里蘭州的朋友聚會時，竟然有人揶揄曉蘭對她父母親的感情，要她必須去瀏覽一個有十萬多成員網路討論小組的網頁，讓她心裡很不爽快。後來她瀏覽了網頁，那個討論小組有個怵目驚心的名字：父母皆禍害。裡面那些八○後、九○後的年輕人對五○後、六○後父母形形色色的控訴與指責、諷刺與挖苦，儘管有的不無道理，但大多數都是強詞奪理，讓她這個旁觀者不忍目視與心驚膽戰。衣食無憂看起來也很率真的尤楓，是不是他們其中的一員？

秦曉蘭從心底為國內那些望子成龍或望女成鳳的父母，盲目送孩子出國留學而感到擔憂起來。

她們繼續往山上走，越往山上走，楓樹就越發高大。她們仰起臉來，只見頭頂上是紅葉交織的穹頂，由於逆著陽光，又有藍天白雲相襯，更是穠紅如血。

一路上，尤楓還在沒完沒了地講述她與父母親之間的恩恩怨怨，看來她今天徹底把秦曉蘭當成垃圾桶了。（一六）

馬里蘭州

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