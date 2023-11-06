晴的天，雨的夜（二一）

沒人知道你其實不是我的親生孩子，所以你小姨經常在信裡，埋怨我對你太冷淡、太無情。後來我在國外再婚，就減少了通信的次數。收到最後一封你小姨的來信是在九九年，她在信裡說，姊姊好像終於走出了離婚的陰霾，在網上交到了新的男朋友。我當時心裡也很高興，可後來，誰能想到……

徐佳沛不記得自己在那之後還說過什麼，也不記得自己是怎麼走出那間茶館的。但她記得徐清遠真誠的道歉。他說對不起，自己是一個自私的人，無法做到像戲劇、小說裡那樣，懷揣祕密隱忍終身。他不想讓自己一輩子背上無情無義的罵名，同時也覺得徐佳沛做為一個成年人，她有資格知道自己身世的真相。他不想讓徐佳沛一輩子都懷抱著對自己的恨意過日子。

那天下了雨，徐佳沛記憶裡最後一個徐清遠的畫面，就是他從茶館裡衝出來，站在雨裡，隔著出租車 的車窗不停跟她道歉。他像是要一下子把心底所剩的所有抱歉都說出來，然後就可以一身輕鬆地重新上路。

之前他已經問了徐佳沛，章婉俐墓地的地址，他應該很快就會去看她。不是以姊夫的身分，而是以一個曾經愛她，現在也許還懷有絲絲眷戀的男人去看她。

司機問徐佳沛想要去哪，她說了自己新租的房子的地址。她想起來了自己還有兩個大箱子，留在了葛阿姨的家裡，可現在她已經沒有力氣再回到那裡去了。

那天的雨一直下到了夜裡，徐佳沛在簡陋出租房光禿禿的床板上，抱緊了自己。她又像條瘋狗一樣了，她沒有叫，只是發出病入膏肓的動物般號哭的聲音。這過去的一個個晴天、一個個雨夜裡，那些厚重日光下、薄薄月夜的皺褶裡，到底還有多少隱情、多少祕密？（二一）