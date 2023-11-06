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我的名字叫楓（一五）

鳳群

尤楓這些人都是被城裡父母慣壞，心智不健全的巨嬰，她同樣沒有逃脫這個宿命。不管拿不拿什麼全額獎學金，能將子女送到美國來留學，僅幾年的生活費用也非一般工薪階層父母所能做到，而且一開始，她父母就給了留學仲介機構二十幾萬。她理解尤楓父母親的做法，他們不能不考慮教育成本，更何況尤楓是個自暴自棄，叛逆性格嚴重的女孩。

秦曉蘭想起父親站在那個村口對自己說過，他們當年插隊在這個貧苦山村時，不僅孤獨無依，還感到前途無望，有時甚至連飽飯都吃不上。但他們這代人卻始終堅信，人吃不了苦，是做不成大事的。秦曉蘭自己就是通過吃苦努力，考到美國留學的，事實上，尤楓最後也是通過吃苦努力，才改變了自身命運。考研本來就是自己的事，怎麼能怪罪到父母親頭上呢？這完全是兩代人的價值觀出了問題。五○後與六○後歷經苦難的父母親想到的是奮鬥，八○後與九○後的大多數獨生子女想到的是享受，根本的分歧就在這裡。

秦曉蘭記得昨晚她們抵達白山的時候，夜色已經降臨。在白山一家賓館住下後，飢腸轆轆的秦曉蘭便拉著尤楓，進了賓館的餐廳。

賓館的住宿費，尤楓預訂時就給一起出了。到了餐廳，她又一把搶過菜單。

蘭，說好了是我請你來白山，一切由我埋單。尤楓又點了最貴的兩份西餐，還有龍蝦，分量很大，兩人吃了一半，就塞不下去了。最後尤楓給侍者小費時，竟然數也沒數，就將手中一疊子錢全給她了，讓那侍者感動得不行。

秦曉蘭有些愕然。尤楓雖然沒有工作，現在與麥子琪同居，可她父母一直還在擔負她的生活費用。（一五）

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