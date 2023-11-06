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無限閱讀眼鏡（下）

須文蔚
AI生成／圖
AI生成／圖

教育部一度傳出要縮編教師員額，楚曦和林抒積極參與遊行抗議，反對生成式AI進入校園，更要爭取工作權與生存權。

楚曦站在宣傳車上，諷刺地說，她問了AI軟體：「反對生成式AI進入校園的理由。軟體歸納出AI不應當進入校園的四大理由：剝奪人類互動與情感連結、絕對會帶來隱私和資安風險、製造更多教育人員失業的危機，以及生成式AI可能讓教育專業變得過於標準化，忽視了每個學生的獨特需求和學習風格。」廣場上歡聲雷動，但群眾的聚集也曇花一現，因為教育部立即提出了新的政策。

教育部沒有停下「智慧課本」的推廣計畫，但停止了教師員額縮編政策。教育部長說：「導入AI後，老師有更多的時間陪伴學生，為了避免學生濫用AI，不好好寫作業，未來老師將透過『AI檢測系統』，監控學生的學習情況和誠實度。」楚曦保住飯碗，卻無法在教育現場點燃學生的熱情火花，成為防弊與資訊安全的檢查人員，這讓她感到無力和絕望。

一直陪伴在楚曦身邊的林抒，正默默接觸了「無限閱讀眼鏡」新科技的開發。這是一群無政府主義者的教育工作者與編輯，組成的祕密社團，以眼鏡與混合實境（Mixed Reality）技術，打造新的閱讀器，並且建構一套具有批判意識的教材與教學影片。林抒對楚曦說：「妳想過嗎？明明要求學生在交作業時，以問答和口頭解釋，可以讓教師了解學生的思考過程和創作背後的意圖，就容易發現是否使用生成式AI的痕跡，為什麼教育部執意要動用反作弊工具？」

楚曦委屈地說，她和校長與教務主任來回溝通，可以強化更知識應用的題目，讓學生多用手寫答題，或是活潑教學模式，導入分組討論、口頭報告、田野調查，都能防弊。但奇怪的是，學校只想鋪排資訊系統，對於教學方法的改善，一點意願也沒有。

在極度絕望之下，楚曦也加入「無限閱讀眼鏡」社團，和同志們一起致力發展無政府主義的AI系統，希望以革命的精神重新塑造教育，抵抗AI對教育的破壞。

第一次的暗殺，在林抒與楚曦發表宣言短片後的一周。

兩人在擴增實境的演講中，以豐富的動畫和圖表向大眾解釋，教育部建構免費的AI教學系統的陰謀，以及政府透過採購智慧課本來影響教育內容，藉由統一教材灌輸當局偏好的意識形態。楚曦含著眼淚說：「我深切理解這智慧課本的意義，這不僅僅是教育政策的問題，更是對思想自由和真相的侵蝕。」

林抒更深入地剖析，他和同志們駭入「AI檢測系統」的後台，發現它其實是一個巨大的監控系統，用來追蹤學生和老師的思想和行為。表面上，老師用「AI檢測系統」，可以確知學生有多少比例抄襲或動用AI生成作文、程式或繪畫。其實政府正默默以「自動揪錯」模式，控制教育，限制學生和教師的自由。

林抒和楚曦宣揚「無限閱讀眼鏡」，造成一股騷動。不想受到檢查的學生與老師，默默加入這套系統，不僅注重知識傳遞，還強調培養學生的思考能力、創造力和社會責任感。楚曦在影片最後說：「無限閱讀眼鏡會回復紙本閱讀的驚艷，推動教育改革，將教育重新帶回到人性和價值的核心。」

承包「智慧課本」推廣計畫的廠商，同時也是T國資訊業的大企業，很快就察覺到使用者的觸及率與使用時間都下降，於是雇用了殺手，展開了毫不留情的追殺。

在一次次的生死抉擇中，林抒越來越堅定。他重新開始致力於編寫深具情感和啟發性的教科書，融入自己的創意和見解，讓每一份教材都成為一個充滿探索和想像力的世界。楚曦則帶著「無限閱讀眼鏡」，開始在社區進行祕密結社，舉辦讀書分享會，藉由新科技再現紙本教科書，把閱讀的孤獨、自由與批判力道，傳遞給更多求知若渴的青年。

當殺手舉起針筒，在林抒身上注入大量空氣時，他看見楚曦一閃而入，手腕一轉，按下了工作室中的緊急按鈕。

一聲巨響，工作室爆炸開來，烈焰和硝煙瀰漫，將他的藏身之處籠罩在一片混亂中。兩個刺客當場支離破碎，林抒也來不及與楚曦道別。

楚曦披頭散髮地衝出火海，靠著「無限閱讀眼鏡」指引逃亡路線，淚水模糊了她的前路……

後記：本文的基本故事敘事，以及有關生成式AI如何應用在啟發性教育與其弊端，均為CHAT GPT提供。（下）

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