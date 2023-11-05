滿久被打動了，當即又從口袋裡掏出一張紙，要專門為春紅畫畫。

想想先前他在紙上的塗鴉，春紅本要拒絕，但他已擺好畫畫的架勢，顯得特別真誠、特別渴望。春紅是個善良的姑娘，她不想掃他的興，同時也還對他抱有一絲幻想，於是便同意了。

滿久說：「你不能穿著衣服。」

「沒事，只是有一點濕而已。」

「脫了吧。」滿久堅持道。

春紅不情願地脫掉外套，端了端坐姿。她覺得就憑自己這樣的氣質，任誰畫出來都不會差到哪去。

「脫呀。」

春紅遲疑道：「這件沒濕，完全是乾的。」

「乾的也脫。」

「這樣畫不挺好的嗎？」

「你穿著衣服我怎麼畫？得全脫了，衣服、褲子。你見哪個人體畫是穿著衣服的？」

「人體畫？」

「對，人體畫，人體藝術。」

春紅的臉紅了，紅到了脖頸，這是滿久最喜歡她的地方。只是她臉紅不是因為害羞，而是出於憤怒。

她抓起剛才脫掉的外套，朝滿久吼道：「流氓！」然後頭也不回地衝出電機房。

外面雨越下越大，細密地敲打著樹葉和屋頂。滿久愣了一會兒才開始擔心，這麼大的雨，春紅一定會全身濕透。當她回到家，脫去濕答答的衣服和褲子，在煙氣蒸騰的屋裡洗澡，那白皙光滑的身姿一定勝過畫家筆下的大浴女。他不能親眼目睹，真是太遺憾，這世上又少了一幅舉世無雙的畫作。

滿久來到電機房的門口，屋簷滴落的雨水連綿不斷。他往來時的路上望了望，那裡空空如也，只有雨霧縹緲。他坐在門邊，拿著鉛筆有節奏地在紙上點來點去，直到黑點變得密密麻麻，超過了外面眼目所及的雨點。（八）