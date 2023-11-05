晴的天，雨的夜（二○）

那也許是抱錯了……話一出口，徐佳沛就意識到，這是不可能的事。自己見過媽媽小時候的照片，和自己同時期的照片比起來，基本上就是雙胞胎。

不是抱錯。徐清遠說，後來我等了好幾年，一直在等著她能夠跟我親口坦白，告訴我真相，可是我沒有等到。所以我跟她攤了牌。後來，我們離了婚。

佳沛，話到如此，我也可以告訴你，當初我會跟你媽媽結婚，完全就是因為她告訴我她懷了我的孩子。我不是個好男人，心裡有著別人，卻依然對你媽媽做出了可能會讓她懷孕的事。我自己犯的錯自己背，所以我同意負責、同意結婚。

徐佳沛的腦子嗡嗡的，你說你心裡有著別人，那人是誰？

其實不問她也知道，她既想從徐清遠的嘴裡聽到那個答案，又怕那個答案和自己心裡想的一樣。如果真的是那樣的話，那也太可怕了。

是章婉俐。徐佳沛聽見徐清遠說。

天塌了。這是徐佳沛的感覺，以至於徐清遠接下來的每句話，都像是被拖成了電影慢鏡頭裡扭曲的長音節。

我一開始愛的就是章婉俐，接受你媽媽的示好，也是為了和未來的大姨子搞好關係。可你小姨並不愛我，有的也許只是感動。為了引起她的注意，或者是某種扭曲的報復，我就和你媽在一起了。然後，你媽媽就跑過來告訴我，她懷了孕。和你媽媽離婚以後，我還是同意出你的撫養費，畢竟你也叫過我「爸爸」。至於離婚後我去了國外，是因為我根本無力面對這一地雞毛。我對章婉俐依然有情，但只能斬斷。再留在這裡，我怕會弄出更大的悲劇……

其實我出國後，和你的小姨還有書信聯繫。信裡不談感情，只講生活。你小姨的來信主要就是講你和你媽媽的情況。（二○）