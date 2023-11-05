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身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

我的名字叫楓（一四）

鳳群

我父母親根本不愛我，所以我才不想原諒他們。尤楓眼裡依然閃爍著幽怨的光，眼圈也紅了。那所大學在美國北部威斯康辛州一個極偏僻的小城，居住環境雖然還行，但人口不多，外來人沒有幾個能承受得了那裡的寂寞與天災。特別是夏日經常不期而至的龍捲風，還有冬天沒完沒了的暴風雪，幾乎讓你精神崩潰。有一次我親眼目睹龍捲風將附近一個小鎮瞬間夷為平地，讓我不寒而慄。學校雖然不是名校，但各方面要求比國內名校還要嚴，把你弄得心力交瘁。我當時才幾歲啊，一個外強中乾的女孩子，眼看青春就要在這裡被埋葬。我那時孤獨得要命，連個知心朋友也沒有，在那個小地方蹉跎了許多年，想死的心都有。我要求趕緊回國，我狠心的父母說，拿不到學位就別想回來，他們的血汗錢不能打水漂。要不是我最後自己痛下決心努力掙脫苦海，終於畢業，又費盡心機考研，到了維吉尼亞大學商學院，我恐怕早就死在那個小城裡了。維吉尼亞大學是全美排名第二的公立大學，商學院更是享譽全球。這時我便成了我爸媽在親友面前炫耀的金字招牌。

秦曉蘭心裡想，這也許就是大城市多數獨生子女普遍存在的優越感與依賴性。秦曉蘭是國內南方小城長大的女孩。當過知青的父親曾經在她少年時，帶她去過他當年插隊的村莊。當城裡孩子還在父母親面前驕橫跋扈的時候，無數鄉下留守兒童不僅生存環境惡劣，而且孤苦無依，有的連吃飯、睡覺都成問題。難道這些孩子長大後，都要因此而仇恨他們進城打工的父母親？（一四）

維吉尼亞 龍捲風 暴風雪

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