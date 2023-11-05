AI生成／圖

大樓防盜裝置的燈光在黑夜中閃爍起來，林抒的心跳不由自主地加速。他打開「擴增實境監視器」，點數了一下刺客的人數：「兩個！」知道危險正在逼近，他不再猶豫，像一隻狡猾的獵豹一樣，一手抓起「無限閱讀眼鏡」，轉身要閃躲殺手的雷射槍，不料胸口中了一槍。

殺手有意調低了雷射的強度，只讓林抒疼痛難擋。倒地時，他看到蒙面人拿著針筒，預備將空氣注入靜脈，企圖製造空氣栓塞，讓他心跳停止，宛如心肌梗塞一般。

就在林抒陷入昏迷前，眼前浮現了許多往事。

林抒原本是T國最大教科書出版的主編，公司在2021年開始投資「線上教材資料庫」時，他拒絕加入新事業，一心一意在紙本教科書的編輯台上，努力蒐集資料、校對與命題。他的座右銘貼在電腦螢幕上，是十九世紀知名編輯柏金斯（Maxwell Evarts Perkins）說過的：「我們做編輯的會為這件事失眠，我們真的有讓書變得更好嗎？還是只是改了書的樣貌？」

林抒的女友林楚曦在外島的中學教英文，在2023年的學期末，寄來一封電子郵件，標題是「小心AI 取代你」。林抒打開郵件，赫然進入眼前的是一則新聞，K國的教育部 長宣布，將自2025年起，讓小學中高年級與國中、高中一年級的學生，在國語、數學、英語等科目使用AI數位教科書。之後逐年擴大應用科目與年級，計畫在2028年，「智慧課本」的教科書會全面使用。它擁有自主學習的能力，能夠從網路上收集最新的知識，並根據不同年齡、學習能力和興趣訂製教材。

楚曦加了一個俏皮的註腳：在K國「未來學院」裡，每位學生都配備了一個個性化的平板電腦，既不需要教科書，也不需要老師了。

林抒不以為意，他堅信老派傳播哲學家麥克魯漢的觀點：「新媒體永遠不會只是舊媒體的擴充，也不會放著舊媒體不管。它會不停地壓迫著舊媒體，直到為舊媒體找到新的形態和定位。」他相信書籍永遠會有一線生機，於是隨手把信件設定成「已讀」，就像撲熄火苗一樣。公司上下看似平靜沒有一絲煙火，但沒有想到槁木死灰更為燙手。

在生成式AI與機器教育研發的影響下，T國不僅僅在棒球場上「好想贏K國」，就連導入AI到教育界也劍及履及。從2024年開始，以五年一兆億元的預算 ，購買平板電腦與「智慧課本」，普及在中小學。當教育部長提出「班班有AI老師，生生用智慧課本」，林抒當時還傻傻地相信，教育部長在記者會中說：「推動智慧課本的同時，傳統的紙本教科書也會繼續發行。直到確保所有學生的家庭，都能夠毫無困難地進入AI世界。」

就在2026年的春天，T國國家教育研究院推出新課綱，制訂出全面AI教學的政策，重點有四：

一、個性化學習體驗：AI將根據每位學生的學習風格、興趣和能力水準，提供個性化的教學內容和活動。這樣的個性化學習將促進自主學習，讓學生參與和理解教材，從而激發他學習動力和創造力。

二、互動式學習工具：AI將創建互動式的學習工具，例如虛擬實境（VR）和擴增實境（AR），讓學生身臨其境地體驗各種情境，從而激發他們的好奇心和探索精神。

三、創意生成與合作：AI將協助學生在寫作、繪畫和專題合作上，發揮更大的創造力。

四、情感智能和心理支持：AI將應用於情感智能方面，幫助教師更理解學生的情感和需求，提供完善的諮商輔導，確保學生精神健康，從而更好地參與啟發性教育活動。

在嶄新的資訊、建構、啟發性教育的風潮下，AI就此長驅直入校園中。

林抒的老董氣急敗壞召集同仁：「完了、完了，我們讓教育部騙了。」

林抒問：「教育部不是承諾，會補貼我們因為AI教育造成的損失？」

「我本來也相信，可以逐年獲得補貼。至少教育部會採用多軌的線上課程，我們多年來的數位教案資料庫也還有收益，但各位要失業了。」

沒想到在新的制度下，完全把紙本書籍送進焚化爐。教育部更以促進平衡城鄉差距為由，AI「智慧課本」系統將不採取市場化。政府打算建構一套免費的「智慧課本」系統，充分應用在所有學生的平板電腦上。

林抒的編輯夢突然間煙消雲散，書的樣貌已經變化到他不再熟識。他感到自己是離群的孤狼，迷失在陌生的世界裡。

楚曦也深受變革的影響，AI強大的即時翻譯能力，讓英語課變得可有可無。學生如果有興趣說外語，也不需要老師陪伴，「智慧課本」可以和學生會話，也能矯正發音與文法。（上）