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滿久的愛情（七）

羊亭

一切彷彿都是徒勞。可除了畫畫，他還能幹些什麼？這畢竟是他唯一得到過的肯定，還是堂堂師範學院教授的肯定。和明宇一樣販賣蔬果？那就更沒有未來了。

跟春紅相約在河邊散步，他也心事重重。

春紅告訴滿久，再過一個月她將實習期滿，轉正成為真正的護士。那可是鐵飯碗，往後就不用愁了。她有點喜形於色，自顧自地說著，完全沒有注意滿久愁腸百結的樣子。

春紅還說，要是他畫出個名堂了，說不定他們可以去梓川發展。梓川那麼多醫院，肯定需要護士；梓川人不愁吃、不愁穿，必然也有人要買畫。

聽春紅這麼一說，滿久漸漸不感到低迷了。要是去梓川，他們就是真正的梓川人了，誰還憂心秀水人沒有未來的魔咒。

他們從公路邊的小路下到河岸。芭茅和蘆葦迎風搖曳，水鴨在河心撲楞赤羽。被眼前景象所感染，滿久的心也一蕩一蕩的，他突然就來了畫畫的衝動。

滿久掏出紙和筆，蹲下身，將有些皺巴的紙攤在膝上，忘情地畫起來。春紅湊過身，這是她第一次看滿久畫畫，男孩專注的神情打動了她。

她看了一會兒，臉上的表情越來越難以捉摸。她不但是第一次看滿久現場畫畫，更是第一次看滿久的畫。本以為他畫出的都是古人那樣的山水寫意，或者國外那樣的逼真油畫，孰料是鬧笑話般的、稚嫩小孩般的塗鴉。不過有師範學院教授的專業認可在先，她不太好評判。

風漸漸變大了，天上忽然烏雲翻滾，沒多大會兒，豆大的雨滴紛紛砸落下來。為了躲雨，他們慌亂跑進河邊廢棄的電機房。

春紅不停擦拭著額頭和臉上的雨水。她的頭髮、衣服都有點濕了，透露出肩背圓潤曼妙的輪廓。（七）

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