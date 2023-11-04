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晴的天，雨的夜（一九）

桑文鶴

不知道怎麼，徐佳沛突然又不忍心了。她慢慢地坐回去，我已經工作了。

話一出口，她又後悔了，為自己對徐清遠一閃而過的憐憫心感到羞恥。她換了個口氣，戲謔地說：我從大專裡退學了，然後跟人打架，還進了看守所。後來我乾媽把我撈出來，給我介紹了一份工作，讓我有落腳的地方。但是我現在準備辭職了，我想自己出去闖一闖。

徐清遠問：乾媽？他想了幾秒，然後說：你是說葛慧琪？他自言自語地點點頭，她倒是個重情重義的人。

徐佳沛望著他，從頭到腳地打量他。她看不出他身上有什麼魔力，能讓媽媽為了他傷心沉淪，甘心去死。那股火終於還是壓制不住，她忍不住口氣輕蔑地說：她這個乾媽確實比你這個親爸有情有義得多。

徐清遠的頭埋得更低，徐佳沛看清了他頭髮稀鬆的後腦。就在她想還能說些什麼，讓他更無地自容的時候，徐清遠突然抬頭了。

佳沛，我必須告訴你一件事。這件事我已經瞞了很多年，原本不打算說的，可這次，聽說你小姨的事，我特意趕了回來。這幾天我一直在想，這是不是上帝的一種旨意，或者說是一個指引，他在告訴我，是時候了……

徐佳沛的腦子一時轉不過彎來，什麼叫聽說了小姨的事特意趕了回來，當年媽媽死了的時候，他都沒有回來……

佳沛，其實你和我並沒有血緣關係。徐清遠說，他緊緊地盯著徐佳沛，眼神裡沒有一絲躲閃。

有雷在徐佳沛的頭頂炸開。

你說什麼？

是的，你不是我的孩子。至於你的生父是誰，我也不知道。

你，你胡說。你……徐佳沛氣到語塞。

我沒有胡說，你兩歲那年生病，我帶你去醫院。就在那次檢查中，我發現了你的血型是B型，可我和你媽的血型卻都是A型。兩個A型血的人，是不可能生出B型血的孩子的。（一九）

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