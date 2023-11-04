我的名字叫楓（一三）

她感恩他們賦予她生命，還有他們對自己無私的愛。尤楓心中為何對父母親如此怨恨呢？上次尤楓當秦曉蘭的面頂撞她的父母，秦曉蘭只認為是做女兒的在父母前的任性之舉。雖然是好閨蜜，看來自己還不真正了解她。

他們出於虛榮讓我出國，卻不肯花錢送我去名牌大學。最後通過那家留學仲介機構，為了一點全額獎學金，把我一個女孩子送到那種可怕的地方讀書，而且一待就是數年。他們就是想方設法報復我、折磨我，讓我生不如死。

這又是怎麼回事？秦曉蘭沒有想到，尤楓的內心是這麼痛楚。不過今天她確實有點反常。

那個留學仲介機構跟我父母商量，可以多花一些錢，送我去好一點的學校，包括美國的名校就讀。但是，我的父母親就是堅持不讓我去那些名校，還藉口說是付不起高昂的學費。另外他們反覆強調，條件差的地方可鍛鍊人的性格與意志，也許是他們長期對我失去信心的原因吧。最後他們為我選擇的那所大學，就因有全額獎學金，便極力慫恿我去。後來我才知道，讓我出國還有一個重要原因，是他們內心嚮往國外生活，不惜讓自己的女兒洋插隊，為他們今後移民 養老打前站。

不至於吧？秦曉蘭睜大了眼睛，眼前的尤楓在她眼中，變得陌生起來。上次送尤楓父母走的時候，她和尤楓的母親交談過，他們老夫妻是文化名人，在深圳有一定的社會地位。而且退休 工資尚可，加上他們外語不行，並沒有急切要來美國移民養老的想法。他們溫文爾雅、為人誠懇，舉止得體大方，完全不像尤楓說的是那樣糟糕的父母。尤楓今天是怎麼啦？為何老提這些不愉快的事？秦曉蘭忽然有了一種不祥之感。（一三）