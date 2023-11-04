貓小姐／圖

「喔。」我有點尷尬，不知道應該直接轉身去補習，還是留下來等小白貓回來。但他卻顯得很愜意，快樂地看著我，坐到一旁的地上。

「我一直在上面看到你，」他說，「因為我身體不好，我常常待在家。」

「啊，是這樣。」我有點不知道怎麼回答這種對話，國中的我並不善言詞，更不會安慰人。但他顯得毫不在意，反而開心地撥弄起一旁的野草。我注意到他有著一頭柔軟富有光澤的頭髮，那一剎那，突然很想伸手摸摸他的頭髮，但又克制住自己。

「我要去補習了。」我愣愣地站了一會兒，擠出一句。

「嗯。」他很輕柔地說，離開時我彷彿受到蠱惑地轉頭，看著他瘦弱的身影孤零零地坐在原地，蜷縮如貓，心裡突然有點難過。

必須再次重申，那年的夏天在我的回憶裡是特別熱的，讓人躁動、壓抑，卻又印象深刻。然而，當今天的我回過頭去查那年的氣溫，卻發現與平常並無兩樣。

學校裡種滿樹，夏天來臨時，蟬鳴就如潮水般排山倒海而來，淹沒每間教室，久了便成白噪音，眾人都對蟬聲無感了。國中的教室沒有冷氣、只有很大的五葉電扇，對冷氣的記憶一直到高中才出現，國中只能忍耐著炎熱上學。

不確定是那股熱潮使人壓抑，又或是在班級裡的格格不入，我對國中的記憶其實有點模糊，沒什麼快樂的事發生，一切也沒因青春歲月變得特別。我想除了遇見小白貓繞繞，也許我國中是一個不太開心的小孩。

時至今日回想起來，那個漂亮的少年出現過幾次。他總是獨自一人、總是看到我顯得很高興，然而卻不是ㄇ字瀏海少女與玉米鬚少年相遇的那種高興，有更說不出的感情在裡面。

現在認真回想，我似乎沒有與他和小白貓一起相遇過，會是我的記憶作怪嗎？甚至後來詢問了當時的同學，他們也聲稱見過小白貓，並提出了幾個少年的形象，但似乎和我印象中的少年不是同一位，更不要說同時出現，又或者那只是某種曼德拉效應？我的大腦欺騙了我嗎？這些都不得而知了。

要畢業的時候，我苦苦央求父母，讓我帶走那隻流浪的小白貓。即使長成了成貓，牠依舊特別瘦弱，若放任不管，很容易被自然淘汰。

做為我考上了當地第一志願女子中學的獎勵，我爸媽答應讓我養牠，帶了很大的紙箱和各種貓食，陪我到當地「誘捕」小白貓。

然而整個過程非常容易，對我全心信任的小白貓即使看到了陌生的、我的家人，也並不慌張，反而顯得非常高興，似乎早已知道這個結局。牠乖巧地從屋頂下來，自願走進了我爸的紙箱裡。

我抱著箱子，把手伸進去，牠輕輕啃著我的手指，攀附著我的手探出頭。我爸媽緊張地驚呼說牠會跑走，但牠只是非常平靜地、充滿眷戀地用牠那雙幼態的眼睛看著我，發出溫柔的喵叫。

抱著牠，最後一次回頭望向圍牆邊，我突然有強烈預感，我再也不會見到那個美麗的少年了，又或者，那名少年真的存在嗎？難道他只是孤單的我的想像朋友？（國中生還會有想像朋友嗎？）這些在我的記憶裡，都跟著夏天的熱潮一起變模糊了。

直到現在，夏天時、蟬鳴時，我仍會想起那年夏天，即使我越來越常待在冷氣房，蟬也越來越少，對那個少年的記憶仍舊在那裡。那是那樣美麗、純淨的少年，如貓的少年。

瘦弱的繞繞到我家後，生活了很長一段時間，一直到約莫一個月前才離世。我非常難過，但也明白這對先天就虛弱的牠而言，已經是很長壽了。

我找了寵物殯葬業將繞繞火化，抱著牠的骨灰如那天牠自願進入的紙箱。拖著長期被冷氣豢養的身體，滿身是汗，忍著夏天的熱潮，一步一步走進有蟬鳴的山林，我知道牠會喜歡這裡的。

當那極致的熱潮和蟬鳴聲如潮水般將我淹沒時，我灑出了繞繞的骨灰。在恍惚間，我感覺我又一次見到了那年的少年，他輕輕向我點頭，幼態的眼裡充滿笑意，轉身向深林走去，解脫出自己虛弱的身體。

我站在原地看著骨灰飄散，少年走遠就如當年轉身離開去補習的我，內心是無比平靜。

就當我是被夏天的熱潮熱昏出現幻覺了吧，我想，愉快地閉上眼睛。（下）