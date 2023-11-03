他們更頻繁地見面、聊天，漸漸變得自然起來。有時滿久會生出一種錯覺，好像他和春紅已經這麼處了很久，好像他們已經像平常的夫妻了。

母親性急，老是問滿久他們到哪一步了。起初滿久樂在其中，會告訴母親他們去了哪裡、聊了些什麼。問的次數多了，滿久感到很不耐煩。

「一樣、一樣，和昨天一樣。你想我們到哪一步？明天就結婚？還是立馬就讓你抱上大胖孫子？」

「你這是什麼態度？我倒關心錯了！」母親覺得很委屈。

和母親相比，父親的心態就平和多了。他不是不關心兒子的終身大事，媒人牽了線，孩子們也處上了，這段姻緣成不成，得看他們自己的造化。他更在乎一些實際的東西。

他遞給滿久一支菸，「你的畫怎麼樣了？」

滿久接菸、抽菸的動作越來越嫻熟。他狠狠吸了一口，吐出一縷細長的青煙。他說：「沒怎麼樣，還是老樣子。」

「就這麼下去，你還能成為畫家？」

「畫家不是一天、兩天就能成的。」

「你覺得自己要多久？」

滿久想了想，沒有正面回答：「我有我的打算。」

「有理想是好事，有耐心也是好事。」父親把菸頭扔出老遠，「可是，你能確保春紅也這麼有耐心地等下去？」

滿久輕嘆一聲，準備出門。

「你要去哪兒？」父親平靜地問。

「去寫生。」

「寫生不拿紙筆嗎？」

「算了，我去找春紅。」

滿久並沒有去找春紅，而是踽踽獨行在那條來回了無數次的公路上。他想到了一件悲傷的事，無論自己多麼期待改變，終究難逃秀水人沒有未來的宿命。能不能成為畫家另當別論，就算他的畫技跟張教授相差無幾，甚至追趕上畢卡索 ，一個小地方的無名之輩，誰會承認他？誰會買他的畫？（六）