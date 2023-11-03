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晴的天，雨的夜（一八）

桑文鶴

徐佳沛冷笑一聲，看來他還是有自知之明的。他的所作所為，是擔不起「爸爸」這個稱呼的。

她立刻就回了郵件：「那就今天下午三點，我在城西億邦書城對面的茶館等你。」看了看表，已經是下午一點半。她顧不上行李箱，急火火地就出門去趕車。

特意選在離這裡遠的城西，是因為當年媽媽工作過的百貨大樓就在那裡。她就是想親眼看看，回到他和前妻初遇的地方，徐清遠的眼裡會不會流露出一絲一毫的愧疚與哀傷。

徐清遠的形象讓徐佳沛大失所望，就是一個普普通通的中年男人的模樣，一點也看不出來往日萬人迷的痕跡。他比徐佳沛早到很久，徐佳沛趕到之前，他應該就已經獨自喝了不少茶。見到朝他走過來的徐佳沛，他幾乎沒有猶豫就站了起來，他認出了她。這並不難，凡是熟悉章家的人都知道，徐佳沛長得很像媽媽。

佳沛你好。徐清遠說，然後他衝著徐佳沛做了一個請坐的手勢。徐佳沛沒有說話，在他對面的座位上坐下。

都長這麼大了。徐清遠說。他躲閃著徐佳沛略帶敵意的目光，沒話找話地說，時間過得太快了。

你想見我，有什麼事嗎？徐佳沛問。她已經用盡全力，讓自己的口氣做到冷冰冰了。

我聽說了你小姨的事。我很抱歉。徐清遠低下頭，節哀順變。

就是為了說這個？徐佳沛抓過手邊的包，說完了吧，說完了我走了。然後她騰地一聲站了起來。

佳沛、佳沛。徐清遠叫她，口氣裡有挽留，也有哀求的意思。別這樣，我知道你心裡不好受，也一定是在生我的氣。但我還是想跟你好好聊聊。

聊什麼？

你自己的事，你現在，是還在上學，還是已經工作了？

今天是什麼日子啊？徐佳沛神情誇張地掏出手機看了一下，你怎麼會突然關心起我來？

她望著徐清遠，他還是低著頭，一副等待著被審判的模樣。（一八）

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