我的名字叫楓（一二）

我在這裡歡笑，我在這裡哭泣

我在這裡活著，也在這裡死去

我在這裡祈禱，我在這裡迷惘

我在這裡尋找，也在這裡失去

北京 ，北京

這也許就是錢鍾書老先生說的圍城現象吧？秦曉蘭繼續說，北京當然令人嚮往，但或許不是你想像中的那樣美好，要不汪峰也不會這樣矛盾。如果你真去了，感受肯定不一樣。

尤楓嘆了口氣，這輩子恐怕去不了啦，等下輩子吧。

你現在不是生活得挺好的嗎？麥子琪對你一片癡情，你工作遲早也會找到。秦曉蘭奇怪地看著這位閨中密友，微笑著說。怎麼，你現在還羨慕那些北漂？

我原來中學的同學，大學畢業後有的還在北漂，我真的有點羨慕他們，因為他們是自由的。尤楓彎下腰去，隨手抓起一把飄落的楓葉，又將它們撒向天空。不自由，毋寧死。

她們挑了林間一條僻靜的小路，朝山頂走去。山道彎彎，鋪滿了色彩繽紛的落葉，像鋪了一塊天然的彩色地毯。山道上幾乎沒有什麼遊客。

秦曉蘭說：你現在不是挺自由自在的嗎？就憑你的能力，回北京找工作也是輕而易舉的事。

當然，現在我更不想回去了，我怕我的父母大人再來控制我。

怎麼可能呢！秦曉蘭搖搖頭。我見過你爸爸、媽媽，都是通情達理的文化人，而且氣質、修養很好。

他們都很虛偽，不值得你如此信賴。尤楓目光充滿哀怨，我恨他們，至今也不想原諒他們。

不會吧，秦曉蘭依然驚詫莫名地看著她，她不只一次從心底羨慕尤楓。父母、愛情，包括事業，幾乎所有的幸福之門都慷慨地為她打開。自己只是一個來自小縣城的底層女孩，儘管每走一步都十分艱難，但在心裡，她一直感恩自己的父母親。（一二）