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滿久的愛情（五）

羊亭

第二次約春紅，她仍然有點扭捏，不過比上次好多了，說話的語氣也溫和許多。

她說：「以前真沒看出來，你身上還有藝術細胞。」

「以前誰能想到，我會跟校花處對象。」

春紅靦腆地笑：「你都畫些什麼？」

「我什麼都畫。秀水的河、花草、樹木，通常畫家能畫的我都畫。」滿久大言不慚，「畫家不能畫的我也畫。」

「比如呢？」

「比如夢。」

「你還會畫夢呢！你畫的夢是什麼樣子？」

「我天天都夢到你。」滿久油嘴滑舌的，「你該知道是什麼樣子了吧？」

春紅的臉更紅了，紅到了脖頸。滿久心裡快活極了，她怎麼這麼討人喜歡。

第三次去衛生院，春紅不在。滿久本想去她家看看，又覺得唐突，只好失落地去河邊呆坐。他正望著河面出神，背後有人喊他，居然是春紅。

「你怎麼知道我在這兒？」滿久喜出望外。

「你不是在寫生嗎？」

「我都畫好多天了，沒有一個自己滿意的。」

「那怎麼辦？」春紅關切道，「要不要去梓川請教你的師傅，那個教授？」

「這只是一方面。」

「另一方面呢？」

「我的畫沒有問題，問題出在你這兒。」

「我有什麼問題？」

「現在我滿腦子都是你。畫什麼都是你的影子，但又沒有一幅畫可以和你相比。」

春紅抿嘴一笑，這話對她挺受用。滿久並不是信口開河，他說的是真心話。初嘗愛情的滋味，滿久覺得整個人都被溫暖和柔軟所包容。滿足，也很空虛；幸福，又不確定。他時刻都想成為名副其實的畫家，真正受人尊重，萬人敬仰。他期待自己變得更好，才配得上那麼好的春紅。（五）

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