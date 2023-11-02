我的名字叫楓（一一）

這簡直太傳奇了！尤楓說，你真是窮人的孩子早當家啊！不過這還得感謝你父母親，他們從小不干涉你的行為，也不設計你的人生。你想做什麼就做什麼，你的個性得到了健康的發展，所以才有奇蹟發生。

秦曉蘭不置可否地笑笑，心裡想，尤楓今天怎麼啦？這麼好的美景不去欣賞，老是提這些不愉快的往事做什麼？她是個樂觀開朗的姑娘，對尤楓的話也沒有多往深處去想。

●

白山的遊客真多，山路上密密麻麻的全是前來賞楓的人，其中絕大多數是中國大陸來的旅行團，那些遊客操著國內各種各樣的方言，肆無忌憚地大聲說著笑著，很容易讓人陷入幻覺，硬是把美國白山誤讀成了北京 西山。

太吵了，我們從這條小路過去吧，秦曉蘭建議。這些年大陸遊客來國外旅遊的越來越多了。

今年正好是大陸改革開放四十年。尤楓感慨地說，現在國內的人都富裕起來了。

那也不見得，我故鄉的縣城還是很貧困。秦曉蘭深有感觸地說，我父母親至今還拿著低保，我還經常接濟他們。我要是有你的條件，真想把他們也接到美國來旅遊一下。

尤楓沒有回答她的話，似乎還沉浸在她的思緒裡。我發現我出國就是個誤區，我經常反思，為什麼要聽我爸媽的話，跑到美國來？美國有什麼好啊，我到現在都喜歡北京。曾經有一陣子，當北漂就是我的全部夢想。

看得出，你有首都情結。嚮往的都是大都市，所以你在美國也留在華盛頓DC。秦曉蘭微笑著說，但你可能只看到北京表層的一面，你聽過汪峰的〈北京，北京〉嗎？

尤楓點點頭，跟著秦曉蘭輕輕哼了起來。（一一）