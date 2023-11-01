晴的天，雨的夜（一六）

我知道這些，也不是因為我和她關係有多好，就是當時我們倆的工位是挨著的。

她好像對社交之類的東西沒有什麼興趣，像是同事一起約著出去打卡新餐廳之類的活動，她一概不參加的。

那她有男朋友嗎？

這個我真的不知道。女人搖搖頭，我們倆算不上朋友，最多就是熟人。不過我去過她住的地方一次，也是因為工作上的事。一室一廳的房子，沒有什麼家具，房子不大，但給人的感覺，怎麼說，空空蕩蕩的，沒有多少居家生活的氣氛。不過也是啊，我們經常加班，她又住得那麼遠，回去估計也就是睡個覺而已。

徐佳沛聽著，嘴角上淡淡地浮起苦笑，小姨離家後的日子也並不快樂。聽著她以前同事的描述，徐佳沛覺得小姨是有點心灰意冷了，這和她想像裡小姨離家後的人生差不多。

徐佳沛謝過了人家，準備告辭離開了。結果對方的一句話卻讓她吃驚不小。

這些我都跟你家裡人說過了呀，你媽媽沒有告訴你嗎？

你說什麼？徐佳沛問。原本她已經從座位站了起來，現在又坐了回去。

就是一個星期以前啊，你小姨的姊姊找來過，跟我打聽了很多你小姨的事。說到後來，她還哭了，情真意切的，看起來也不像是假的呀。見徐佳沛還是發愣不說話，她又自顧自地找補：我記得章婉俐跟我說過，她就只有一個姊姊，然後你又說是她的外甥女。所以我就想著，那上次來的肯定就是你的媽媽了。她看著徐佳沛越來越難看的臉色，小心翼翼地問：你媽媽真的沒跟你說啊？

徐佳沛掏出手機，找出葛阿姨的照片給她看，來找你的是不是這個人？

那人盯著照片看了好幾秒，然後點了點頭，是啊，就是她。（一六）