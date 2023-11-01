我的名字叫楓（一○）

他們讓我進了一個所謂國際英文學校就讀，主要強化外語，實際是一所國內留學仲介機構。最後花了二十幾萬人民幣，而且不顧我的感受，硬逼我進了美國北部威斯康辛州 一所普通大學，學的是財會專業，享受全額獎學金待遇。

我沒有想到，你的經歷如此坎坷。儘管我也很努力，但由於在考場上緊張，水準發揮失常，只考了個職業技術學院的財會大專。秦曉蘭有感而發地說，我本想再補習一年，好歹考一個二本大學。但看到含辛茹苦的父母親，還是決定去了。我們倆出身不一樣，畢竟你還可以出國。

出國又怎麼樣？我們還不是殊途同歸嗎？尤楓說，我也很詫異，一直想問你，你出生在那樣的家庭，怎麼能跑到美國來留學的呢，而且還讀了美國公立大學的研究生？

那完全是機緣所致。秦曉蘭看著身邊那一片燦爛的紅葉，思緒飄回故鄉江南那個貧困的小縣城。大專畢業後，我幾乎找不到工作，完全絕望，甚至有點不甘心。揣著父母親塞給我的一千元血汗錢，獨自南下來到深圳尋找夢想。我先在一家小廠打工，有了點積蓄就學著炒股。那些年股市的狀況特好，憑我的天分和運氣賺了一點錢。我後來又設法通過銀行貸款 ，在深圳買了一套小房子，準備接父母親來住。他們太辛苦了，我該盡點女兒的孝心。可他們就是不來，不想成為我的累贅。後來，我在深圳大學通過自考，拿到了財經本科學歷，覺得自己可以繼續深造。此時正好深圳房價 一路飆升，我那套小房子一下漲到好幾百萬，我立即處理掉了。不僅還清了全部貸款，還將自己弄到美國來留學，我是通過托福考來的。（一○）