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斷交

她與他是忘年交。最初，她以學生的身分向他請教寫作技巧。她的提問一針見血，讓他眼前一亮；他的回答撥雲見日，令她心服口服。她常去聽他的講座，他逐漸對她有了印象。為交流方便，他們交換了聯繫方式，開啟了不定期、非正式的文學作品討論會。他擅長寫詩、她專攻散文，才華的互補是對彼此創作的啟發。她視他為良師益友。他對她的讚許，鼓勵她越來越多地分享自己的寫作日常和每次進步。她抱怨她的投稿被老牌文學雜誌刁難，他陪她嘆息；她欣慰自己嘔心瀝血寫的英文書即將出版，他為她喝采；她興致勃勃地分析他詩歌中的隱喻、猜測隱喻背後的情節，他為她仔細講解。她受寵若驚，沉浸在知音難求的快樂中。

本以為這樣的快樂會天長地久，不料他的生活突遇變故。幾周動蕩給他帶來靈感缺失的災難，即使塵埃落定，他亦不得不中斷寫作。她為他擔心，每天都陪他說話，安撫他的情緒。有一陣子，他每天都給她發信息，有時候訴苦、有時候抒情、有時候聊兩句文壇八卦 ，她耐心傾聽，有一種被依賴的錯覺。

不知從什麼時候開始，他發來的信息越來越少。她以為他在療傷或者忙於創作，便在心中默默祝福。後來他不再給她發信息，如果她也不主動發，那就是數月的沉默。她不知道他多久能熬過靈感瓶頸期，但她相信他可以，她珍惜這份友誼，也願意等待。

直到看到他攜重磅新作重出江湖，頻頻亮相、連連受訪，意氣風發不減當初，而她的手機依舊寂然無聲，她才意識到自己被拋棄了。小說〈一個陌生女子的來信〉裡，四處留情的作家每次都靠「出門遠行」做藉口，來擺脫上手後玩膩的獵物，看來他如出一轍。可她不解，她不是他的獵物。兩人的關係在現實世界中乏善可陳，除了在電腦和手機上討論與文學相關的話題外，就是在幾次講座上的遙遙相望，他在講壇上呼風喚雨，她是喝采觀眾中的一員。僅限於精神層面上的交流本是維持友誼最穩妥的方式，到底哪裡出了差錯？

她經歷過各種友誼結束的方式，無論是開誠布公地一刀兩斷，還是心有靈犀地漸行漸遠，結局都是清晰的。這樣不明不白的杳無音信讓她無法忍受，她試著以調侃的語氣詢問：「你為什麼不再理我？」

半晌，他總算「詐屍」，給出一個毫無破綻的官方回應：「我看你忙，不便打擾。」

她心裡憋屈，又不知從何發洩。根據奧卡姆剃刀定律，最簡單的答案通常是正確的。如平日成績優秀的考生意外落榜，與試卷在運輸中丟失、計分系統失誤、幕後黑手操作等等原因相比，大概率僅僅是因為考生發揮失常。

也許她把簡單問題複雜化了，他的崇拜者前仆後繼，自己在他眼裡可有可無，特殊情況下最多算聊勝於無。本來就沒資格占據他聯繫人列表中的一席之地，被當成半個陌生人也不奇怪。

於是她繼續寫作、繼續發表、繼續取得成績，也慢慢接受了他從她獲得的祝賀聲中永久缺席的事實。誰知有一次，她正和俱樂部裡的文友一同感嘆在中國大陸出書困難，他突然陰陽怪氣地接話：「你不是英文好嗎？去出你的英文書啊！」

她一怔，這句話的言外之意：「你跟我們爭搶什麼？」讓她恍悟──嫉妒是他倆斷交的根源。她曾引以為傲並視為動力的來自他的認可，不過是他巧妙的偽裝而已。

她畏懼嫉妒，從小到大，目睹過不少由嫉妒心觸發的醜惡人性，所以她向來低調。她以為結交一位與她在不同賽道上的、不同重量級的、不同年齡段的選手，就會避免嫉妒，可她太天真了。她眼中的毫無交集也許是他眼中的利益羈絆，她放下戒備的暢所欲言，有可能隨時埋下定時炸彈。嫉妒心往往來得莫名其妙，她想起看過一則報導，媽媽帶女兒坐火車故意買綠皮無座票，稱之為「苦難教育 」：「我吃過的苦，我的孩子也得吃，沒有困難，製造困難也要上，否則我覺得命運對我不公！」

她以為他向她提供了講座之外的內容，是長輩對晚輩的照顧，所以她願意在他落寞的時候花時間安慰他。她以為再枯燥的日子也會有瑣碎的奇蹟，但她忘了自己不再是孩子。從幼年到成年，友誼的根基從情緒價值過度到了經濟價值，情緒價值淪為光說不練的同義詞。如果沒有人聯繫你，說明你沒有利用價值。活在象牙塔裡的她不遺餘力地向他提供情緒價值，殊不知他早就心不在焉，甚至心生憤恨。她高估了人與人之間的善意和信任。（上）