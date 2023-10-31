我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人種大麻被捕 誤信不良建議找人頂替 勞役變牢獄

11月1日起 出入境中國無須再填健康申報

骨灰（全文完）

王婷婷

他說是不希望兒子斷奶，但我知道那不是真正的理由。他心底的痛和恐懼從來都沒有消除過，只是被深埋在歲月的廢墟裡了。婆婆的痛和恐懼呢？公公不知道，先生懂嗎？

臨回加拿大時，我的前半生就僅剩下兩只二十八寸托運行李裡的雜物了。很奇怪，一開始扔東西扔得很心痛，後來扔得很痛快。當我把兩個房子的鑰匙都交給仲介公司委託出租，就像我親手剪斷了我和母親子宮的那根臍帶，是再無牽絆的，說不上是難過還是欣喜的很複雜的心情。

當航班飛越白令海峽時，看著屏幕上飛行地圖的那條紅線，慢慢從亞歐大陸延伸到北美大陸，在北京一個多月積攢的鬱悶、不捨、惆悵、懷舊、傷心、糾結，對婆婆突然離世的感懷，對公公只能孤孤單單地在養老院度過餘生的內疚和難過噴湧而出。機艙裡只有夜燈，鄰座早就睡著了。我把頭靠在機艙牆壁上，把臉側向黑漆漆的窗外，任由撲簌而出的眼淚打濕毯子，用光了一包紙巾，我卻從無力的倦怠這種說不上是病的病態中恢復了一些，鬱結似乎也散了。我有些羞愧於這種自私自利的治癒，在黑暗的掩飾下，羞愧和睏意此消彼長。

即將入睡前，我又看了眼座椅後背上的小屏幕，飛行地圖上的飛機已經在阿拉斯加上空了。很奇怪的，當知道已經回到了物理空間的北美洲，我在中國曾經經歷的那些情緒逐漸消失了，取而代之的是具體的、瑣碎的，即將要處理的家務事和對即將與那個小小少年見面的欣喜。那些人、那些事，距離遠了，痛也輕了。（全文完）

北京 養老院 親子

上一則

在父母的中餐館認識世界 作家陳國材出版回憶錄

下一則

跨文化婚宴

延伸閱讀

骨灰（一）

骨灰（一）
美國男賣母親骨灰 2盎司30美元、可加價得知原因

美國男賣母親骨灰 2盎司30美元、可加價得知原因
李玟骨灰將在武漢安葬 與姚貝娜同個墓園長眠

李玟骨灰將在武漢安葬 與姚貝娜同個墓園長眠
李玟離世已過百日 二姊李思林透露10月底安葬骨灰

李玟離世已過百日 二姊李思林透露10月底安葬骨灰

熱門新聞

龔萬輝∕圖

老了才明白的兩件事

2023-10-22 02:02
故宮最知名的文物—翠玉白菜，文資身分只是「重要古物」而不是「國寶」。（本報資料照片）

為什麼翠玉白菜當不了國寶？乾隆金杯在兩岸行情有差？

2023-10-28 21:59

黃昏之戀

2023-10-27 02:08

做好老去的準備

2023-10-24 02:01
作者（左）童年和母親及弟弟合影。

思彼岸兄弟

2023-10-29 02:00

烹飪學校的奇遇

2023-10-28 02:06

超人氣

更多 >
好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭
班機被取消？別慌 四步驟教你應對

班機被取消？別慌 四步驟教你應對
被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到
Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒