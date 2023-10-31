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華人種大麻被捕 誤信不良建議找人頂替 勞役變牢獄

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晴的天，雨的夜（一五）

桑文鶴

徐佳沛想起小姨一灘爛泥倒臥在地上的情形，她看起來確實是破碎了，裡裡外外，都碎得稀巴爛了。

我們跟萬城那邊的氣象部門聯繫了一下，五年前，也就是你小姨離職的那個月，萬城下過好幾場暴雨。如果你小姨在那個時候去登山，遇到山洪的可能性是很大的。警察說，當然，這只是一種猜測。

徐佳沛請了假，她想去那個已知的小姨最後生活過的城市看一看。她沒告訴葛阿姨自己的計畫，跟店長請假的時候，也只是說自己一個玩得好的同學要結婚了，請她去參加婚禮。店長知道她跟葛阿姨的關係，但看她平常工作勤懇努力，一點沒有狐假虎威的樣子，所以批了假。她買了高鐵票，當天就走了。

她也不知道，自己為什麼會想要瞞著葛阿姨。她只是覺得，自己是不是也該擔起一些做為成年人必須要面對的重擔，不必事事都要葛阿姨出面替自己擋。更何況，雖然葛阿姨對自己好，也和章家人都熟，可畢竟她姓葛，不姓章。媽媽的事、小姨的事，這是章家人的悲劇。這悲劇姓章，而自己在章家長大，體內流著章家人的血。所以這幕悲劇裡，不管是宏大的、細碎的、鮮明暴烈的，還是百轉千迴的故事和細節，都應該由自己去尋找。

她順利到了萬城，找到那家公司費了一點時間。她跟公司主管說明了來意，說了一大堆的好話，還是聯繫到了一位對章婉俐還有印象的員工。人家願意在午休的時間擠出一點時間來見她，兩個人就在公司樓下的咖啡館裡見了面。

你小姨人挺好的，就是話少。因為不願意跟別人合租，所以她租的地方離這裡挺遠的，每天都要換好幾班公車才能準時到。（一五）

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