父親無奈地嘆口氣，小楓你還年紀小，有些體制內的事情我還無法一時和你說清。我和你媽能從內地調來深圳工作，已經費了大力，哪裡還敢做北京 、上海的夢？你不學習藝術，我們尊重你的選擇。如果再這樣不求上進，你的前途堪憂啊孩子。

尤楓還是我行我素，最後她就讀的中學班主任打電話給她母親，歷數她各科成績的種種不足，都與不努力有關。一向爭強好勝的母親面子擱不住，為不爭氣的女兒感到羞愧，頓時哭得稀里嘩啦。我們這樣的家庭，怎麼會培養出這種孩子，真是造孽！

尤楓那時正值青春叛逆期，並沒有被母親的淚水打動，反而鄙夷地說：你們如此高貴的家庭，當初就不該生我這種下賤的孩子，現在後悔遲了！

高考 時，她隨便報了省內一所普通二本院校，結果還是名落孫山，只進了大專線。她也不想去讀那個什麼大專，提出要獨自去北京闖蕩。母親歇斯底里地說：你想去當北漂？死了這份心吧！你一個女孩子還是高中學歷，去北京能做什麼？

尤楓立即反唇相譏，對她母親嬉皮笑臉地說：您的好嗓子遺傳了我，我可以去酒吧賣唱啊！真不成，我可以去餐館端盤子。你們放心，餓不死我。

後來你當北漂了？秦曉蘭從背包裡遞給她一支礦泉水，喝點水，慢慢說。

沒有，儘管我竭力堅持我的觀點，甚至以絕食相要脅，但父母親的勢力太強大了。為了阻止我去當北漂歌手，當然主要怕我丟他們的人，我爸便動員我去國外留學。他是個做夢都想出國的人，可惜生不逢時，外語不行。我迫於無奈，只得答應了。（九）