薛慧瑩／圖

「想吃什麼？」母親不停搓著手，「我去給你做。」

「什麼都行，只要能填飽肚子。」

父親冷笑一聲：「你不是和城裡的教授交上朋友了嗎？還回來做什麼？」

滿久聳了聳肩：「我自然有我的打算。你不是說，我該為將來做點打算嗎？」

父親心想，這小子去城裡沒幾天，居然學會用話嗆人了。他沒再追問，也懶得追問。

滿久卻憋不住：「你猜我的打算是什麼？」

「你能有什麼打算？」父親不屑地說，「難道你還會成為一個畫家，給滿家光宗耀祖？」

「明宇都告訴你啦？」滿久拍了一下大腿，騰地站起來，「你猜對了，我真的立志要做一個畫家。張教授都說了，我有這方面的天賦。我就隨便在紙上畫了畫，他居然說有畢卡索 的味道。」

「那他還真是有眼無珠。」

「人家可是正經八百的大學教授，不比你有眼光、有水準？」

滿久還真不是說說而已。他去文具店買了紙和鉛筆，像模像樣地坐在桌子邊畫起來，鉛筆遊走的沙沙聲讓他著迷。他開始心猿意馬，恍恍惚惚看到了那個已經功成名就的自己，嬌妻美妾，紅袖添香。

畫畫很累，低頭彎腰，靈感來了，手上一刻也沒法停歇，這簡直是個體力活。滿久卻樂在其中，很晚才睡下。第二天還沒起床，忽聽到外面人聲起落，他用被子蒙住頭，仍然能清晰聽到對話的內容。

「嫂子在家嗎？嫂子、嫂子，滿大哥、滿大哥……」是個中年女人在叫嚷。

母親應答：「哎喲，稀客、稀客，是什麼風把你吹來了？」她的聲音比平時高了些，充滿驚喜與殷切。

「怎麼，不歡迎我？」

「看你說的，我們請你還來不及呢。整個秀水誰不知道，只要你登門，肯定有好事。」

「你說對了，還真有個好事。」女人停頓了一下，「你家滿久呢？」

「滿久、滿久。」母親一邊喊，一邊急促地拍打滿久臥室的房門，「快起來，你秋姨來了。」

滿久揉了揉眼睛，極不情願地起身穿好衣服。他看了眼桌上頭天畫的鉛筆畫，還真別說，確實像他在張教授那見過的畢卡索名畫複製品。他推開房門，漫不經心地望著母親和秋姨。秋姨是秀水有名的媒婆，母親不只一次託她給滿久說媒，都被她無情拒絕了。她看不上滿久他們家，重點是沒看上滿久。滿久很好奇，她來家裡做什麼？

「不會叫人啊？」母親說。

「秋姨。」滿久還是漫不經心的。

秋姨上下打量著滿久，看得他很不好意思。

秋姨的臉上漸漸露出笑容，連連點頭：「不錯、不錯，真是一表人才。」她轉而對母親道：「嫂子，我以前怎麼就沒發現，這是多好的小夥子啊！」

母親喜不自禁，「還得多仰仗你呢。」

「放心，」秋姨大手一揮，「他的終身大事包給我了。」

明白了秋姨的來意，也不管她曾經如何瞧不起自己，滿久開懷至極，立刻巴結道：「秋姨，你真是我的親姨。」

「不愧是見過世面的孩子。跟城裡的教授學了幾天，一下就看出區別來了。」秋姨旁敲側擊：「你們現在是什麼關係？朋友？師徒？」

「亦師亦友吧。」滿久說，「我們挺投緣。他是大學教授，又是了不起的畫家，可一點架子也沒有，和我一個無名小輩相談甚歡。他說的話我愛聽，我的想法他覺得有趣。重點是，他堅信我是個可塑之才，要傳授我畫畫的本事。」

秋姨撇撇嘴，做作地裝腔道：「一個大男人家，不去幹體力勞動，成天寫寫畫畫的，能有大出息？」

「秋姨，你的觀念得改改啦。現在都什麼年代了，我不是看不起下體力的，而是腦力勞動早就更見優勢了。」滿久侃侃而談，「我們秀水最能幹的爺們兒，累死累活一年能掙幾個錢？」

「最不濟也有一千出頭吧。」

「那你覺得張教授呢？」滿久沒給她猜測的機會，她的想像力邁不出秀水。滿久接著說：「人家一幅畫就能賣萬把塊。一幅畫，也就是幾天的工夫。」

秋姨驚得張大了嘴巴：「也就是說，你要是學成了，還不輕輕鬆鬆就做個萬元戶？」

「這不是自然的事嗎？」

秋姨連連點頭，「說吧，秀水的姑娘你看上誰了？」

這下輪到滿久吃驚了。他不敢相信，父親乃至滿家頭疼已久的事，僅憑他一時興起的誇誇其談，就給解決了。

母親太高興了，說話都有點語無倫次：「這怎麼好……滿久，你說……還是請秋姨拿個主意。」

「嫂子，等著我的好消息，你就準備好豬頭肉答謝我吧。」（三）