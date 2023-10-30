我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地產投資／Airbnb、紐約市5招可和解

「謝謝馬修派瑞帶來的歡笑」劇迷在「六人行」紐約公寓外獻花致意

骨灰（一一）

王婷婷

我們沒話找話又聊了幾句，我給兒子說，他奶奶的骨灰必須處理了，爺爺的房子和我們家的房子都要租出去。但爺爺不同意買墓地，讓我隨便撒到哪裡去。

兒子聽到這麼嚴肅的話題，不知道怎麼應對，呵呵笑了笑，聳了聳肩，咕噥道：「那就隨便啊。」

我說：「兒子，我想好了，將來你給我在閃電湖旁邊捐一個椅子，那是媽媽最喜歡的湖，你有空去椅子上坐一會兒就行了。人死了什麼都不知道，骨灰就給我撒進閃電湖裡吧。」

兒子和他爸一樣，遇到大事就逃避：「我不管、我不管，你們自己搞。你很老了嗎？」

「媽媽很快就老了，也會像奶奶這樣，就剩一罐子灰。」

兒子不耐煩，哼唧了幾聲掛了我的視頻。我不需要他現在就懂我，也不需要他接受，他只要知道這是我的想法和意志就可以了。類似的話，我編輯了一條長長的微信，也給先生發了過去，他只回了一個字：「嗯。」

先生從不承認，他有很多地方像他的父母。婚姻的前十年，我們爭吵時，我喜歡用鄙視的口氣，說他什麼什麼地方和他父母一模一樣。這句話總能讓他氣得說不出話，他臉上寫滿了屈辱和無力的憤怒，這讓我感到痛快。他的軟肋每次都能被我捏住。

後來，大概是年紀大了，成熟了也心軟了吧，我不會主動提起他父母，讓他心煩了。我的改變更多是因為兒子，我不希望兒子的童年有哪怕一點點和他的成長過程類似。我們倆從來沒商量過，但出奇一致的一點就是：無論什麼情況，我們一天都不離開孩子。有時候這種堅持有些病態，比如兒子一歲多時，我必須出差上海，先生竟然請了假，托運了兩只大箱子，跟著我去上海住了一個月的酒店。（一一）

微信

上一則

姊弟攜手 黃錦雲、黃景豐帶領家族企業走向國際

下一則

送兒子上大學

延伸閱讀

鍾薛高被凍產？ 「雪糕刺客」爆優化部分員工又欠薪

鍾薛高被凍產？ 「雪糕刺客」爆優化部分員工又欠薪
骨灰（一）

骨灰（一）
中國房價最悲觀時刻要過？ 9月70城新房價指數連跌三月

中國房價最悲觀時刻要過？ 9月70城新房價指數連跌三月
路透測算：中國9月份70城房價第3個月下跌

路透測算：中國9月份70城房價第3個月下跌

熱門新聞

龔萬輝∕圖

老了才明白的兩件事

2023-10-22 02:02
村上春樹出席西班牙阿斯圖里亞斯親王獎。（Getty Images）

日本第1人 村上春樹拿到「西班牙諾貝爾文學獎」

2023-10-21 02:12
故宮最知名的文物—翠玉白菜，文資身分只是「重要古物」而不是「國寶」。（本報資料照片）

為什麼翠玉白菜當不了國寶？乾隆金杯在兩岸行情有差？

2023-10-28 21:59

黃昏之戀

2023-10-27 02:08

做好老去的準備

2023-10-24 02:01
秀麗的山城莫士塔爾。（張純瑛．圖片提供）

靈山秀水下的火藥庫

2023-10-25 02:02

超人氣

更多 >
廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2
華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林
3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子
釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤

釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤
章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了