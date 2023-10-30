我們沒話找話又聊了幾句，我給兒子說，他奶奶的骨灰必須處理了，爺爺的房子和我們家的房子都要租出去。但爺爺不同意買墓地，讓我隨便撒到哪裡去。

兒子聽到這麼嚴肅的話題，不知道怎麼應對，呵呵笑了笑，聳了聳肩，咕噥道：「那就隨便啊。」

我說：「兒子，我想好了，將來你給我在閃電湖旁邊捐一個椅子，那是媽媽最喜歡的湖，你有空去椅子上坐一會兒就行了。人死了什麼都不知道，骨灰就給我撒進閃電湖裡吧。」

兒子和他爸一樣，遇到大事就逃避：「我不管、我不管，你們自己搞。你很老了嗎？」

「媽媽很快就老了，也會像奶奶這樣，就剩一罐子灰。」

兒子不耐煩，哼唧了幾聲掛了我的視頻。我不需要他現在就懂我，也不需要他接受，他只要知道這是我的想法和意志就可以了。類似的話，我編輯了一條長長的微信 ，也給先生發了過去，他只回了一個字：「嗯。」

先生從不承認，他有很多地方像他的父母。婚姻的前十年，我們爭吵時，我喜歡用鄙視的口氣，說他什麼什麼地方和他父母一模一樣。這句話總能讓他氣得說不出話，他臉上寫滿了屈辱和無力的憤怒，這讓我感到痛快。他的軟肋每次都能被我捏住。

後來，大概是年紀大了，成熟了也心軟了吧，我不會主動提起他父母，讓他心煩了。我的改變更多是因為兒子，我不希望兒子的童年有哪怕一點點和他的成長過程類似。我們倆從來沒商量過，但出奇一致的一點就是：無論什麼情況，我們一天都不離開孩子。有時候這種堅持有些病態，比如兒子一歲多時，我必須出差上海，先生竟然請了假，托運了兩只大箱子，跟著我去上海住了一個月的酒店。（一一）