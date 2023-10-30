晴的天，雨的夜（一四）

那天晚上，徐佳沛以為自己會失眠 ，但是她沒有，她在自己的淚水裡沉沉地睡去了。醒來的時候，她拚命回想，想要記起自己昨夜的夢。可惜，什麼都沒有。

小姨的喪事辦得很簡單，最重要的是，小姨的死因一直沒有查明。負責的警官說他們會盡力，但又跟徐佳沛交了底，像是這種有了年頭的事情，又缺少證據，沒頭沒尾的，所以恐怕就連想要確定小姨的死因都會很困難。現在最大的可能還是意外。

警察還交給了徐佳沛一個袋子，說這個東西是在發現她屍體後，又過了一陣才發現的。在離她屍體大概五十米之外的地方，上面裹著泥，像是被水沖到那裡的。有一部分已經看不清楚了，但是能看出來，這應該是個工作證之類的東西。一開始他們並不確定這個東西和那具屍體有沒有關係，直到後來他們確定了小姨的身分。

徐佳沛仔細端詳透明袋子裡那個卡片一樣的東西，上面隱約可見「婉俐」這兩個字。上面標注的公司是一家廣告公司，就在發現小姨屍體那座山隸屬的萬城裡。

警察說：我們跟萬城的那家公司聯繫過，章婉俐確實曾是他們公司的員工，但是後來辭職了，她的離職手續什麼的都很正常，沒有不同尋常之處。她辭職的時間大概就是五年前，她的失蹤應該是發生在她離職以後。她在生活裡應該也沒有什麼關係親密的朋友，所以一直沒有人報警。

徐佳沛點點頭。當年姥姥應該是去派出所報過警的，可線索真的稀少，所以一直沒有什麼進展。知道章家的事的人都說，肯定就是因為小姨是第一個進入章婉伶自殺現場的人，所以可能受了什麼刺激，才會離家出走的。（一四）