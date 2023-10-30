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「謝謝馬修派瑞帶來的歡笑」劇迷在「六人行」紐約公寓外獻花致意

我的名字叫楓（八）

鳳群

其實，我的父母也一樣，他們是回城知青。我媽說他們五○後這代人特別倒楣，什麼事都趕上了，饑荒、插隊、回城、下崗。秦曉蘭也極有同感地說，但我父母親也有望女成鳳的思想，我的童年也不是你想像的滿大街小巷到處玩耍。那時由於父母親雙雙下崗，家裡貧窮，甚至付不起電費。我每天都要在門前路燈底下完成老師布置的作業，有時做到深更半夜。

那是你自己心甘情願做的事，不是受你父母親的強迫與安排。尤楓繼續說，她好像有一肚子委屈要對秦曉蘭訴說。為了反抗父母親的這種人生安排，吊嗓門她故意把自己的嗓子喊壞，練鋼琴經常偷懶或是彈不成調，跳芭蕾故意扭傷腳。尤楓說，她雖然也很喜歡北京，能順從父母意志考上中央音樂學院，也是夢寐以求的事。但由於她是個極有個性的女孩子，不滿自己的前途命運始終讓父母親安排設計，便消極反抗，開始自暴自棄。不僅放棄了藝考，其他學科成績也一落千丈。

終於有一天，母親嘆息道：朽木不可雕也，我管不了你，你想幹什麼就幹什麼吧！父親也急了，幾乎是苦口婆心。小楓，爸爸、媽媽這樣做都是為你好，高考是千軍萬馬過獨木橋，我們讓你學藝術，為你設計的是走一條捷徑。你為什麼偏要與我們作對呢？

尤楓倔強地回答：你們都居高臨下說話，從來都不尊重我的意願。我的一切都被你們設計好了，我學習有什麼勁？更何況這種教育制度根本就不公平，深圳的孩子永遠不如北京、上海的孩子們幸運。老爸你好歹還是文化學者，難道不知道什麼地方最有文化？既然為了我好，你們為什麼當初不考慮去北京、上海工作？（八）

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