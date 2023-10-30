薛慧瑩／圖

「你覺得十七還小？」

「不小了。」

「算你有自知之明。」父親嚴肅起來，「既然不小了，你是不是該為將來做點打算？」

「你怎麼知道我沒打算？」

「你的打算是什麼？成家還是立業？」

「我的打算是先看看再說。」

「你還沒看夠？」父親恨鐵不成鋼，只好繼續輕蔑地嘲諷他：「你就這樣成天到晚地閒看吧，我倒要瞧瞧，究竟是你先看出個名堂，還是生活先拋棄你？」

滿久無動於衷，在他看來，父親說出這樣的話，本身就已經夠好笑、夠諷刺的了。未來？難道他不知道，秀水沒有未來，秀水人也不會有未來？

不過說起成家，滿久倒有點蠢蠢欲動。他走出院子，迎面吹來陣陣和風，風裡有百花的芬芳、草木的清香；大路上野狗家狗、蜜蜂蝴蝶，都是成群結隊地追逐嬉戲。春的氣息撩撥著他，讓他感同身受。他深深地吸了口氣，在心底發誓，一定要把秀水最好的女人娶回家。

滿久迎著春風，緩緩地朝北走去。他走得比平時更慢，反而很快就走到小鎮的盡頭。換做平日，他會停下來，待上一會兒然後折返回去。可他沒這麼做，只是稍作停留，回望了一眼身後破落的小鎮，堅定地接著往前走。

滿久從秀水消失了，誰也不知道他去了哪兒、在幹什麼。兩天後，母親不再淡定，想到女兒就是在大好年華離她而去的，她雙眼通紅地埋怨父親：「都怪你！他才多大，你給他那些壓力，他消化得了嗎？」

「他還小？」父親反問道，「我們這麼大的時候在幹麼？他成天又在幹麼？」

「現在的小孩能跟我們那個時候比？」

「不跟我們比，他倒是跟同齡人比比，他比得了嗎？」

「你說的都對，你句句是理。現在好了，人讓你弄沒了。」

「死在外面才好！」

「你最好把他找回來，不然你們滿家就絕後了。」

他們正爭吵得不可開交，滿久的祖父從院前經過，他嘟囔了句：「你絕了滿家，也絕不了後。」然後喊了聲兒子的名字。

滿久父親垂頭喪氣地出來。祖父遞給他一支菸捲，雙雙點火抽起來。祖父朝院裡瞟了一眼，輕聲道：「是該把他找回來，好好說教、說教。男孩嘛，貪玩是本性，他總有收心的一天。」

「找他幹麼？」父親很不耐煩，吸了一大口菸，「讓他去浪蕩好了，不見些世道、不吃點苦頭，他永遠不會懂事。」

話雖這麼說，父親還是聽從了祖父的話，四處打探他的下落。問遍了整個秀水，都說沒看到他。父親又去了附近的幾個小鎮，仍然沒有結果。他感到頹喪又懊悔。

一天黃昏，他無精打采地沿著公路往家走，遠遠的有個人招呼他。走近了，才認出是明宇。

明宇推著三輪車，大口喘著粗氣：「叔，你別到處找滿久了。」

「他怎麼了？」父親緊張起來。

「沒怎麼，他好得很。」

「你知道他在哪兒？」

「他在梓川。」

難怪到處尋不見，原來去梓川了。父親努力做出一副毫不在乎的樣子，淡淡地說：「他去梓川幹什麼？」

「他發達啦，他和師範學院的教授成了朋友。」明宇眉飛色舞，「你不知道吧，就是上次來我們這裡寫生的那位。」

明宇說，他是去東郊市場販完水果，路過師範學院大門，恰巧碰見他們的。兩個人談笑風生，像是已交好多年。他喊住滿久，告訴他父親正著急到處找他。滿久說，他在打算他的未來呢，搞不好他會跟教授學畫畫，將來做個畫家。這不是要緊的，要緊的是，他要混出個名堂才回秀水。等他回來時，肯定不是獨自一人，而是帶著各方面條件都不差的女人一起。

父親的心裡明明樂開了花，卻故作鎮定地說：「就憑他？我倒要看看，他能混出什麼名堂。」

明宇不樂意了：「叔，你不能拿老眼光看人，他可是你唯一的兒子，我就看好滿久。」

看得出來，明宇是由衷地希望滿久出人頭地。他也是藏不住話的人，經他一渲染，滿久的好名聲就在秀水傳開了。大家見了滿久的父親，都開始講一些言過其實的奉承話，好像滿久已經非常出息了。

只有母親的心還懸著，沒看到滿久好端端地回來，別人說什麼她都充耳不聞。她不相信自己那個懵裡懵懂的兒子會去學畫畫。

約莫過了一個月，滿久灰頭土臉地回到秀水。

父親驚愕無比：「你怎麼回來了？」

滿久不說話，逕直去水缸裡舀了半瓢涼水，咕咚咕咚地往嘴裡灌。

母親卻欣慰地說：「回來就好、回來就好。」

滿久抹了抹嘴，喘著粗氣：「有沒有什麼吃的？我快餓死了。」（二）