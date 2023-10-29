晴的天，雨的夜（一三）

徐佳沛想起來了小姨跟她說過的事，她下意識地接話：哦，對，葛阿姨你是不是也追過我爸？

葛阿姨沒否認，是啊，當時你爸家世好，自己還是外國大學畢業的，人也挺不錯，在小城裡那是鳳毛麟角，所以好多女生都躍躍欲試。她笑了，說起來也怪丟人的，我當時給你爸送電影票，想請他看電影，結果人家沒接，說他沒時間。後來我又厚著臉皮，邀請他一起去市裡新開的一個青銅器博物館 ，可人家還是婉拒。這樣一來，我就明白人家對我沒那方面的想法了。但是你媽就絕不放棄，越挫越勇，她說她一眼就認定了，這個人她要愛一輩子，所以她是不可能放棄的。後來也許是感動了你爸吧，兩個人越走越近，最後就結婚了，然後就有了你。

徐佳沛點點頭，杯子又一次見了底，徐佳沛伸手去抓酒瓶。葛阿姨擔心地攔住，小沛，別喝太多。

徐佳沛知道葛阿姨是擔心自己醉了，又會耍酒瘋。她說：阿姨，你放心，我現在的心情很平靜，只是有點想哭。我就再喝一杯，然後就回房間裡，裹著被子好好地哭一哭。哭一哭我就會好的，明天我還要去店裡上班。

葛阿姨縮回了攔她的手。徐佳沛在心裡回想著葛阿姨剛剛告訴給她的故事，爸爸是萬人迷，媽媽愛他，葛阿姨追過他，就連小姨竟然也為他流過眼淚。而現在，三個女人裡的兩個都死了，而他在哪裡？一股氣在徐佳沛的心底聚集，她開始在網上搜爸爸的名字，找到了兩個疑似的，就按照網上列出的工作郵箱發去了郵件。郵件很短：「我是徐佳沛，章婉俐，也就是我的小姨，她死了。如果你是我要找的那個徐清遠，請你跟我聯繫。」（一三）