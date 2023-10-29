故事說文革中一對相愛的男女中學生，分別參加不同的派別組織，後來武鬥中女孩跳樓自殺，男孩最後被另一方抓獲槍斃了，這是一個青春的悲劇。電影中的主題歌〈楓葉飄〉後來被我媽在深圳唱紅了。尤楓說她母親為了事業，一直不想要孩子。但在深圳唱這首歌走紅後，突然懷孕了，所以她一出生就有了「楓」的名字。

在尤楓的成長過程中，父親希望她學好數理化，走遍天下都不怕。母親則認為女兒應該學藝術。母親永遠是家裡強勢的一方，最後父母意見達成了一致。嚴厲的歌唱家母親從來就不表揚她，每天大清早就將她從被窩裡提兜起來，帶她去公園吊嗓。晚上作業剛做完，就接著練鋼琴。母親每天也樂此不疲地陪她練習，甚至連周日都不放過，因為周日還要送她去少年宮學芭蕾 。

蘭，當你無拘無束在江南小縣城大街小巷玩耍的時候，我卻為了實現我母親的藝術之夢，被成日囚禁在所謂高雅的音樂牢房，徹底失去了童年的歡樂。父母親為我的教育 ，經常沒來由的爭吵讓我很自卑。蘭，我常有離家出走的想法，你的童年一定比我幸福。

不過，我父母親沒有多少文化，倒是挺恩愛。秦曉蘭說，我們家條件差，他們對我也沒有什麼特別要求，只要求我認真學習。

這就是我倆原生家庭本質的不同。尤楓說著，隨手指著那些形形色色的楓葉。蘭，你看白山的這些楓葉，有的紅、有的黃、有的紫，還有的是青的。可我父母，總希望我永遠是那片最紅的楓葉，這完全是強人所難。他們這代人，失去的東西太多，與世界難以對話，總想從子女身上得到補償。（七）