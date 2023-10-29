薛慧瑩／圖

男人是永遠長不大的孩子，這話形容滿久再合適不過。

秀水鎮的男人，凡年過三十，要是還沒成家，就注定要打一輩子光棍了。滿久年將不惑，雖相貌堂堂，卻成天吊兒郎當，遊手好閒，總幹下些與他年齡極不相符的事，沒有哪個女人願意把自己託付給他。

祖父十五歲娶他祖母，十七歲生下他父親。父親十八歲有了他姊姊，二十歲滿久降生。照這樣的節奏，祖父不用等到六十，就能輕鬆享受四世同堂之樂。然而好巧不巧，十五歲的姊姊頭天剛被一戶好人家相中，翌日去河邊洗衣裳卻不慎落水，打撈上來皮肉慘白，人已被泡變形。

祖父本就重男輕女，悲傷在所難免，但遺憾更甚。他望著滿久，好半天才語重心長地說：「滿家的希望就看你了。」

彼時滿久並不清楚這話的分量，只覺得既然是祖父的寄託，便理所應當地要欣然承允。於是他稀裡糊塗地答道：「你放心，滿家的希望看我的。」

及至十六、七歲，滿久的身上逐漸有了微妙變化，鬍子發芽、小雞長大，說話也粗聲粗氣。加之對男女之事略有耳聞，見到姿色出眾的女子便會想入非非。

經常有人開他的玩笑：「滿久，是時候找個女人了。」

滿久懵懵懂懂：「找女人幹麼？」

「廢話，找女人做老婆啊，難不成找女人當媽！」

「我還小著呢！」

「你不小了，該大的都長大了。」

滿久臉「唰」一下紅了。他想起有天在公廁撒尿，當他尿完，舒爽地打了個尿顫，發現同尿的明宇直愣愣望著他下面，無比艷羨地稱讚：「哇！滿久，你小子看著斯斯文文，怎麼長了個畜生的玩意兒。」

剛開始，滿久自己也覺得害臊，他很抗拒長大這件事，洗澡時也無法心平氣和地直視它。直到某個黃昏，他跟幾個要好的夥伴走進秀水唯一一家雷射廳，從香港 三級片裡見識了女人真正的樣子。那天晚上，他滿腦子都是女主角性感妖嬈的曼妙胴體，他心潮澎湃，輾轉反側，難以成眠。在混沌的煩悶中，它漸漸地快樂起來……

他知道別人是在尋他開心，便說：「是比你們都大。」

人們鬨笑開來，說滿久自不量力。

他確實自不量力，而且不單單表現在某一方面。

在秀水小鎮，到了他這個年齡，除極個別有天賦的去梓川城裡上高中外，其他大多已謀得一份職業。他們身體瘦削，臉上稚氣未脫，在麵粉廠、屠宰場、汽修店、工程隊像模像樣地忙碌著。雖不是什麼體面工作，好歹能夠養活自己，人前說話也都理直氣壯。就連其貌不揚的明宇，也開始起早貪黑，幹起了販賣水果、蔬菜 的生意。惟獨滿久我行我素，雙手插兜，一臉茫然地從小鎮走出去，然後又悻悻地走回來。

小鎮沿公路而建，狹長地朝南北延伸，首尾大約兩公里。

他走得不緊不慢，還總是走一會兒停一會兒，好像那些秀水人司空見慣的物事是多麼了得的風景，值得他流連忘返。一個來回，他少說也要走個把鐘頭。

鎮上的人都說：「這個滿久，簡直清閒得不像話，他還算個秀水人嗎？」

他們的話意有所指。有一年春天，鎮上來了個長髮披肩、虯髯花白的老頭，也是他這副派頭。東走走、西看看，一支菸捲不離手。後來，他在河邊停下，支起個架子，拿一把刷子刷刷刷。小鎮上的人都覺得他很奇怪，也很神祕，但又沒閒工夫打探他的底細，最後是滿久揭開的謎底。

滿久說：「沒什麼神祕的，人家是梓川師範學院的教授。」

別人問：「教授來我們秀水幹麼？」

「還能幹麼？當然是寫生。」

「寫生？」

「嗐，就是畫畫。」

「秀水有什麼可畫的？」

「可畫的多了，你們一群土包子怎麼明白。」

父親看他如此不爭氣，免不了要挖苦他，指著院子裡啄食的雞群：「哪天把那隻烏骨公雞宰了吧。」

「好端端的幹麼宰牠？」滿久覺得好奇。

「因為牠已經不是一隻合格的公雞了。」

「什麼意思？」

「既不打鳴，也不踩雄，就知道吃穀子，留牠何用？」

「留牠接著吃穀子啊。」

「牠不配。」父親做出驅趕那隻烏骨雞的架勢，「穀子要留給下蛋的母雞、打鳴踩雄的公雞。」

「不多給牠吃些穀子，讓牠多長些肉，就牠現在這斤兩，宰了還不夠塞牙縫。」

父親明白他的用意起了作用，滿久已聽懂他話裡的意思，於是接著往下說：「滿久，你今年多大了？」

「過完八月十五，正好十七周歲。」滿久一五一十作答，卻仍有點吊兒郎當，不停晃動著腿。（一）