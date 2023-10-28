出國後，先生在一個不大不小的公司裡，做最基層、最簡單的網路維護，以為只是暫時性的。跳槽再跳槽，一年一個台階的神話故事，或許只有矽谷 的年輕人能遇到吧。我是全職主婦，給幾個學生在線上輔導功課，賺的錢不夠兒子的補習費。這次，我們的房子和公婆的房子都被我租出去，這會讓我們略微喘口氣而已，連買菜自由都達不到。金錢的匱乏讓我越來越像公婆。這是我最不喜歡的，不知道該恨誰。

公公大概覺得我的樣子真的很認真，他也就配合地垂下眼瞼，一臉嚴肅地沉思。冬天的北方除了蕭索，就是陰沉，落地窗外的植物倒是挺多的，高高低低的樹木，都是光禿禿的，我一棵都認不得。也許，等春暖花開的時候，這裡會開滿梨花、桃花、迎春花吧。這裡的早餐豐富，午餐、晚餐都是六菜一湯，生活水平比公公一個人的日子不知道好多少倍。保母也不可能每頓幾個菜，也許他的選擇是最好的。他和婆婆去過幾次加拿大 和我們住，我這個兒媳婦倒沒什麼。他們住得不耐煩，總嫌棄蔬菜 太貴，不會坐公交車，出門必須依賴我們。

「媛媛，將來，你們隨便把我撒到哪裡就行了，要不然找個山上偷偷埋掉？你媽的也這樣處理吧，別給我和你媽亂花錢，能省一個是一個。」

我沒說話。公公是個非常簡單、脾氣極好的人，懶得回答沒事，有時候懟他幾句也不會生氣。這麼多年，我看不上他們的小氣、不喜歡他們的小市民作風，除了兒子剛出生那一年，我除了禮貌性看望，能不見面就不見。這一次，或許是我和公公的最後一次見面吧，誰知道呢？（九）