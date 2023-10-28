那是我看在麥子琪的分上，他們很喜歡他，這讓我覺得非常難得。尤楓說，我父母親對我從來都不看好，包括那些對我好的男孩子。再說，麥子琪頂著他父母親的壓力，繼續和我交往，為我承受了太多壓力，我不能不給他面子。

秦曉蘭笑了起來，我怎麼覺得你說的好像不是對待自己的父母，而是你未來的公婆？

昨天到白山途中，尤楓在灰狗巴士上一直喋喋不休，把自己經歷的一切，急不可待和盤托出給秦曉蘭，讓秦曉蘭覺得有點怪異。家醜不可外揚，這個道理她起碼是懂得的。秦曉蘭其實不想知道別人太多隱私 ，知道越多越不好。可是尤楓今天卻像中了邪，恨不得將自己所有的隱私一股腦倒給她。

我對我父母沒有多少感情。尤楓又嘟囔了一句。

哪能呢？秦曉蘭安慰她，你這一年遇到太多的煩心事，所以心情不好。明天見到白山溪谷的紅葉，你就會忘掉一切了。

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現在白山溪谷的楓葉正以無與倫比的美，向她們詮釋著秋日的絢麗與輝煌。越往溪谷深處裡走，紅葉的色澤就特別濃郁。各種濃稠的顏色彷彿隨時可以滴落下來，如同彩墨畫家打翻了顏料瓶，淋漓了整個秋天的圖景。

尤楓此刻倚在一株大楓樹上，用很疲憊的眼神看著秦曉蘭。她的兩隻眼圈有些黑暈，顯然昨夜抵達白山賓館沒有休息好。

我的名字叫楓。蘭，你知道為什麼嗎？

還不是你父母親文化人追求詩情畫意唄！尤楓，猶如紅楓。多美的名字，哪像我的名字土裡土氣。

尤楓說：我的名字叫楓，其實是一個悲劇的名字。與一部電影有關，電影名字叫《楓》。（六）