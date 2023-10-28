邀請名單沒有K（下）

阿力金吉兒／圖

她可以和H過著幸福快樂的生活。她會在臉書上炫耀，H帶她去了清境農場、H讓她住五星級酒店、H帶她去買名牌包包。H很好，其實我也不討厭他，我只恨他，為什麼不帶S一起出差、為什麼要讓她的魂魄留在這裡。但願H做個招魂旗，把她帶走吧。

這天，同事帶著小孩來到辦公室，因為雙親都要上班，所以，便將小孩帶到學校，至少安全，上課時又有同事能夠幫忙看顧。剛好，周五的第三節我沒有課，辦公室也只剩我一人，於是那位同事便將孩子託付與我。

那孩子聰明，至少還懂得稱呼我為「老師」。

他拿著筆，在旁邊練字，注音符號，他已經寫了不下十遍。每一回，他都要重新練過一次，我想，這或許出自於那位同事的手筆。畢竟一個國文老師的小孩，國文不精、字詞不熟，是件丟臉的事。

「老師，為什麼人那麼少？」他以前來過，在平常上課的時候，所以他見證到學校滿是人潮的盛況。

我說：「因為現在放假啊。」

「為什麼放假還要來上班？」他繼續窮追不捨地問著。

「因為媽媽是天使 ，她現在要幫助大哥哥、大姊姊也成為天使。」我這樣說著。

聽到這裡，他猛地大聲說道：「媽媽哪是天使，她都會逼我讀ㄅㄆㄇ、ABC。我背不起來，她還會打我屁股。」

別人的家務事，我實在懶得參與，但這樣的抱怨，我也不知道該如何面對。K從來都不會說這些話，或許是他也不知道，什麼是ㄅㄆㄇ、ABC。他只清楚，父親是爸爸、我是哥哥、他是小牛，她是王阿姨，他是弟弟，S是。

「這也是天使的行為，媽媽想要告訴你，讀書，才會讓你更快地成為天使。你難道不想變成天使嗎？」我答道。

「天使可以做什麼？」他的追問讓我開始思考，天使到底是什麼。我不曾想過天使的模樣，我的生活都是鬼，一群厲鬼或小鬼。天使會救我吧？可顯然沒有，我仍然在水深火熱之中。

S在婚禮前夕，才告訴我她要結婚的消息，她原本是沒有要邀請我的。

「是你H叔說的，你要來也可以，不來也罷。」S說。順便註解：「不要帶K，不然出事了，我找你算帳。」S用脅迫的語氣告訴我。

我確實不想參加，畢竟，死人的婚禮縱然是鳳冠霞帔，那也是鮮血所染，縱然是白色嫁紗，那也是白綾所製。然後貴重的陪葬品、繁瑣的喪禮儀式，可能還需要孽子上台發表對母親的祝福，那些違心到令人作嘔的言詞。但H發了條消息給我，我的確不厭惡他，因為我知道，他是個活死人，所以願意接納S，我誠心地感恩。他在那封信件說道：「我希望你來見證你母親的幸福，至少，做為一個孩子，你應該也不想母親真正陷入痛苦之中。我知道你是個好孩子，我誠摯地希望你能夠出現。」

是，我再如何厭惡，我都不願意她墜入無間地獄。變成厲鬼就夠了，落入無間地獄的話，父親應該也會怨怒於我。K如果正常的話，也不會這麼想。

當年，母親義無反顧地在父親死後的兩年離開了家，找到了自己的家、找到了餘生，讓我一點一滴地將K帶大。我知道要如何跟孩子相處、如何跟厲鬼相處，但天邊的雲彩總是愛追逐著我，我害怕結果，它究竟要給我看晚霞的美景，還是落下暴雨 與雷電，將我傷得體無完膚。我不敢想、不願想，所以就隨它去。我只是顧著努力奔跑，拖著K奔跑、抱著父親的牌位奔跑，讓一切危機不足以成為眼前的弊病，我與K不會隨地而葬。

「好。」我答應了H。

在出門前，K還是問了我要去哪裡。他的眼神一如往常，他什麼都不知道，也願他不要知道。「一樣。」我說，他點頭，跟我說，等一下跟鄰居王阿姨約好要出門。K知道，跟別人的約定要記在心裡，就像小時候父親答應他要去動物園 一樣。

S的婚禮上，我們沒有對談，只有幾個熟悉的親戚與朋友知道我們的關係，其餘的沒有人知道，S的墓碑上可能會出現我的名字，或者K的名字。或許對S來說，這樣是最好的，老死不相往來，在需要的時候，多燒些紙錢給她就好，僅此就好。

H偶爾看著我，在台上、在桌邊。他向我點頭，我回敬於他，這便是最後的答謝。他前來祭拜，我很開心；我前來祭拜，他很欣慰。爾後，便是匆匆而過，彼此，無恩無怨。

婚宴結束後，王阿姨帶著K回到了家裡，湊巧碰見了我，開心地說：「K真是個天使，今天我孫子跟K去樓下玩，不小心弄到了野狗。只見K衝向我孫子，緊抱著他，讓他沒有被咬到。」

而我隱約在包紮的地方，看見紫紅色的傷口。我笑著跟K說：「這是天使的印記。」（下）