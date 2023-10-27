邀請名單沒有K（中）

阿力金吉兒／圖

可我卻難以拒絕，除非我也變成K，她就不會再來找我。因為我也是鬼，她心中的鬼。但此刻的我，只能受鮮血的牽絆，供給我的血，來滋補我血之源。她應該恨不得將我與K的血統統討要回去，不然她很害怕隨時都會失血。失血就會死，死就會變成鬼，然後說：「你父親不希望我變成鬼。」

K常常活在他的世界裡面，他與小牛的對話讓教國文的我也不曾了解。他的語言像是一種曲調，抑揚頓挫不假，但旋律的擺動儼然不是能聽的樂曲。我希望他會在S的喪禮上唱歌，她不應該聽佛歌或者是「阿彌陀佛」之類的。

「好，但我明天也要上課。」我與S說道。

「你要去哪裡？」K又問了。

「你想我這幾天去哪裡？」我反問道。

「去上班，去跟大弟弟、大妹妹玩，像是我跟白衣大姊姊一樣。」K說。

白衣大姊姊是他的診療師，他每周都會與她見面不下三次，所以滿是親暱。K知道我會和誰互動，但他始終不明白「老師」的職業，所以我像他的白衣大姊姊一樣，只是跟別人交流。而我確實在救人，救一群被無端縱火 的孩子，覆蓋一位，臨陣脫逃的墓碑，他應該希望我種棵松柏在他的墓邊，象徵他的常青與師道，而火，會燒毀木頭。

「去睡吧，你今天已經玩很久了。」我對著K說道。如果有鏡子，我會想知道我此刻的眼神。或許學會伸縮自如的演出，未來還能當個演員。

K躺到床上，闔上雙眼，然後想起他沒有刷牙，又站了起來。以前他需要我的提醒，但他漸漸記得了這些瑣事。我不希望他一蹴而就，這樣的他，我已然感恩。潔畢，他仍會躡手躡腳地抱著小牛，走到我的面前，跟我說：「晚安。」有時，我正處於走神，他會站到我理他為止。

在K熟睡後，我都會進到他的房間，看著他。床頭有玩偶與之作伴，窗台上是他在扭蛋機裡抽到的玩具。夜色燦爛，眾生在窗外成長，放眼望去，樓下一片的燈光仍是光彩，遠方佇立的高樓大廈，仍有人在熬夜打拚。每天，我都會見到那些軀體，疲累而充實，活得自在。

我想S看到K睡覺時也會著迷吧。可我隱約又記起，在K九歲的那年，母親喝得爛醉回家，衝到房間裡看了K幾眼後，提起被子，重重掩住他的臉龐。K的踢踏引起了我的注意，我俯衝向前將S拉開，她持續說著：「我命苦，苦啊，你們怎麼不去死一死。」

V曾經跟學生說，他教師生涯的豐功偉業，拿過績優導師、績優教師。他認為這些名聲極為重要，或許以後可以成為輓聯上的悼詞，然後開始批判新進老師的偏離與叛道，所以上到〈師說〉，他會說：「師者，傳道、授業、解惑也。」然後說：「我覺得不是學生的問題，一定是這個老師教得不好。」接著開始對教科書的編制說起一連串的見解，用哲學教文學、用電影上課文、用歌曲連結文本，那些都是「屁」。所以對他來說，「素養題」都是「爛題目」，所以其他老師都是「爛老師」。他不願意跟「爛老師」合作、不願意出「爛題目」，因此他的工作很輕鬆，來學校，翻譯課文、提出批判，回家。

「老師，你可以再講一次嗎？」剛開始接觸到這群學生，他們最常問的便是這個問題。他們彷彿聽不懂，或者說，他們從前的認知被屍氣影響，中毒至深。我索性將所有的課文重新上過一遍，但太多的配合課程都無法實行，這就是我討厭救火的原因，可又不願意看著他們活生生地吊死在松柏枝上。

V在高二下結束後，再也沒有出現。暑輔開始，這些班級正式隸屬在我的手中。此刻我又化身地藏王菩薩，盡力超渡這些被V拋棄的孤魂們。可我始終無法超渡S，她的怨氣天然而生，道家口中的「混沌清玄之氣」在S之身現形之時，在她所行之處，只剩下「瘴癘混噩之氣」，這便是她的原生，也是我們的原罪。

下課後，我又到了吳興街，她上了車。到了家具館，映入眼簾的是白色鐵欄中布滿的香氣乾燥花，我覺得應該要撒在S的棺裡，多少應該能消些惡臭。這或許是少數幾件能為她積的陰德。

「那個沙發，就那個，去買吧。」

「那個櫃子，就木色旁邊的那個，還有前面展示的桌子，我也要。」

S橫眉討要著那些陪葬品，這個、那個都要，我只得深吸一口氣。我不能夠拒絕她，傳統的儒學裡，不會允許我這麼做。

「紙糊的你要不要？」我小心地喃喃說道。所幸她沒有聽見。

我將S每一次的討要當作告別。我總是深信，在這一次滿足後，她就再也不會出現了，對吧？（中）