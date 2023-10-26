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科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

骨灰（七）

王婷婷

我從床縫裡翻出婆婆珍藏的一個破舊影集，翻開看到公婆年輕時抱著先生，在某個公園裡拍的全家福。和大多數普通家庭一樣，公婆笑得很認真，先生無措的表情也認認真真的。

我又忍不住問：「我媽後來為什麼不把兒子接回來？」

公公想了好半天，說：「我們都要上班，找別人看孩子，一個月十塊錢。我們給他姥姥十五塊，他姥姥也不願意我們接回來。你媽弟弟、妹妹多，家裡困難。」

我又翻到一張婆婆年輕時的照片，只有兩寸，腮紅和衣服的粉色是手染的。她的鬈髮是八十年代的時尚，她笑得很陽光，也很青春。我從未見過年輕時的婆婆，更無從想像那個長年穿著過時的、廉價的、最大眾化的衣服，在護城河邊五塊錢剪的短髮的婆婆也年輕過、美麗過。我的眼淚滾了出來，啪嗒一聲落在相冊上。我偷偷用手抹掉，努力轉換心境。婆婆去世後，這是我第一次掉眼淚，一共五、六顆。

一張先生在姥姥家裡的照片，他坐在床上笑著，兩個舉著玩具槍的表弟很可愛。不知道是誰擁有家用照相機，留下了沒有擺拍的生活照。我挑了幾張照片，仔細地放進錢包裡。我知道公公看不到這些，也想不到要發表什麼意見。

值得留下的東西極少，除了幾個紀念幣和兩套郵票。公公在玩婆婆的iPad，這是我們淘汰的舊款，現在歸了他。公公從來沒有主動和我聊起婆婆的任何事。公公知道這個房子的租金付完養老院管吃管住的錢，還能富裕一千塊，他要我在回加拿大之前，送他去香河養老院辦手續。他算帳的方式簡單而直接，他的世界也很簡單。（七）

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