晴的天，雨的夜（一○）

警察說這具無名女屍是最近才發現的，但去世已經有年頭了，是被幾個登山的驢友在萬城城外一座山裡發現的。發現的時候就已經是零散的白骨，光從白骨上看，並沒有刀砍斧劈等外力傷害的跡象，所以現在死因不明。但唯一能確定的，就是這個人是徐佳沛的親屬。

還會有誰，肯定是小姨。徐佳沛這樣想著，然後她又想起了自己的媽媽和自己的姥姥，一股勁兒在胸口翻騰，壓了半天還是沒壓住，眼淚劈里啪啦地落了下來。

警察問徐佳沛，家裡還有沒有什麼小姨留下的可以取樣的東西，可以讓他們做DNA 對比，再次確認一下。徐佳沛想了半天，還是搖搖頭，小姨留在家裡的東西本就不多。姥姥去世後，房子被葛阿姨請來的清潔公司徹底清掃過。除了姥姥留下的遺物以外，也沒有其他特別的東西。

當時徐佳沛還在念大專，住的是學校宿舍。為了讓她每個月也能有點穩定的收入，葛阿姨跟她商量了以後，聯繫了仲介，把姥姥那套不大的房子租出去，租金 都直接打到徐佳沛的卡裡。後來徐佳沛退學，從宿舍裡搬了出來，又搬去和毛建鳴同居。出了事，從看守所出來後，就一直住在葛阿姨的家。

租客 的合同還有大半年才能到期，她現在好像除了葛阿姨家，也沒有別的地方可去。媽媽住過的公寓因為房產證上只有爸爸的名字，所以被大姑一家收走。聽說因為是死過人的凶宅，後來低價賣掉了。

徐佳沛坐在派出所裡手腳冰涼，小姨怎麼會死？她現在在哪兒？接下來要怎麼辦？這些問題像一記記重拳，砸得她胸口發悶，卻什麼也說不出來。（一○）