就在前天，尤楓終於給秦曉蘭電話，說她已經準備好了，與她結伴同遊白山。本來麥子琪可以駕車與她們同遊的，他有公休假。秦曉蘭也願意坐麥子琪的私家車去白山，這樣更自由，也更方便。可不知道為什麼，尤楓當著秦曉蘭的面，硬是再三拒絕了他。

尤楓將秦曉蘭說過的那句話活學活用：麥子琪，你情商低啊，考慮過曉蘭的感受沒有？她還沒有男朋友，成天當我們倆的電燈泡，她的心裡是什麼滋味？

麥子琪只得無奈地笑笑，什麼也沒有說。

她們最後決定乘灰狗巴士去白山。昨天一早，尤楓出現在灰狗站，穿著一件挺新潮的紅色風衣，除了隨身小包，什麼行李都沒有帶，根本不像個旅行者。麥子琪開車來送她，兩人離開的那一刻，尤楓卻是一臉的不捨，摟著麥子琪突然號啕大哭起來。弄得麥子琪和秦曉蘭非常困惑，不知她又在發什麼神經。

剛上了灰狗巴士，尤楓又跳下車去，含著熱淚與麥子琪摟抱吻別。秦曉蘭心想，撒狗糧秀恩愛不是這種套路，這簡直就是生離死別嘛！後來車上尤楓告訴秦曉蘭，她很對不起麥子琪。麥子琪一直想當父親，上次懷孕人工流產了，不僅僅因為自己還在實習期間，為前途考慮，而是她恐懼做母親。她害怕她日後不會是個好母親，或許不會教育 孩子，才決定放棄做母親的資格。

秦曉蘭說：怎麼可能呢？誰也沒有做過母親，都是做了母親後從頭學的。下次有了孩子，你就自然懂了。

尤楓說：我和麥子琪徹底鬧掰，沒有下次了。麥子琪父母親已經知道這件事，非常憤怒，再三要他與我分手。還給麥子琪下最後通牒，不想要孩子的女人，天仙也不能娶。（四）