我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

我的名字叫楓（四）

鳳群

就在前天，尤楓終於給秦曉蘭電話，說她已經準備好了，與她結伴同遊白山。本來麥子琪可以駕車與她們同遊的，他有公休假。秦曉蘭也願意坐麥子琪的私家車去白山，這樣更自由，也更方便。可不知道為什麼，尤楓當著秦曉蘭的面，硬是再三拒絕了他。

尤楓將秦曉蘭說過的那句話活學活用：麥子琪，你情商低啊，考慮過曉蘭的感受沒有？她還沒有男朋友，成天當我們倆的電燈泡，她的心裡是什麼滋味？

麥子琪只得無奈地笑笑，什麼也沒有說。

她們最後決定乘灰狗巴士去白山。昨天一早，尤楓出現在灰狗站，穿著一件挺新潮的紅色風衣，除了隨身小包，什麼行李都沒有帶，根本不像個旅行者。麥子琪開車來送她，兩人離開的那一刻，尤楓卻是一臉的不捨，摟著麥子琪突然號啕大哭起來。弄得麥子琪和秦曉蘭非常困惑，不知她又在發什麼神經。

剛上了灰狗巴士，尤楓又跳下車去，含著熱淚與麥子琪摟抱吻別。秦曉蘭心想，撒狗糧秀恩愛不是這種套路，這簡直就是生離死別嘛！後來車上尤楓告訴秦曉蘭，她很對不起麥子琪。麥子琪一直想當父親，上次懷孕人工流產了，不僅僅因為自己還在實習期間，為前途考慮，而是她恐懼做母親。她害怕她日後不會是個好母親，或許不會教育孩子，才決定放棄做母親的資格。

秦曉蘭說：怎麼可能呢？誰也沒有做過母親，都是做了母親後從頭學的。下次有了孩子，你就自然懂了。

尤楓說：我和麥子琪徹底鬧掰，沒有下次了。麥子琪父母親已經知道這件事，非常憤怒，再三要他與我分手。還給麥子琪下最後通牒，不想要孩子的女人，天仙也不能娶。（四）

教育

上一則

太普高董事長呂金發 多元經營 翻轉逆境

下一則

旁門左道

延伸閱讀

被爆涉性侵米哈遊職員 蘋果員工被開除 網疑潛規則

被爆涉性侵米哈遊職員 蘋果員工被開除 網疑潛規則
康乃狄克黑熊入侵婦人家 叼走一袋雞肉揚長而去

康乃狄克黑熊入侵婦人家 叼走一袋雞肉揚長而去
人工流產沒做好胎兒長大又死亡 台婦產科醫師判賠

人工流產沒做好胎兒長大又死亡 台婦產科醫師判賠
政大生被控開公司仲介約砲 罰6萬元

政大生被控開公司仲介約砲 罰6萬元

熱門新聞

村上春樹出席西班牙阿斯圖里亞斯親王獎。（Getty Images）

日本第1人 村上春樹拿到「西班牙諾貝爾文學獎」

2023-10-21 02:12
龔萬輝∕圖

老了才明白的兩件事

2023-10-22 02:02
一九六五年秋，作者在金門太武山頂「勿忘在莒」石碑前留影。

我在金門服役(下)

2023-10-19 02:00

掃地機器人

2023-10-21 02:09

夫妻吵架

2023-10-21 02:09

做好老去的準備

2023-10-24 02:01

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人
紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕