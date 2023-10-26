邀請名單沒有K（上）

阿力金吉兒／圖

S的婚禮上，少了K，K不在邀請名單中。

「你要去哪裡？」在出門時，K倒在沙發旁的玩偶堆裡問。他已經十九歲，卻是個心智不到七歲的小孩。

「哥哥去工作，你待在家裡看電視好嗎？」K點了點頭，他有時候特別懂事。當我要離開這個家的時候，他每每都會確定我的動向，像是了解什麼，又害怕什麼。K的世界只有吃飯、睡覺，跟他的小牛玩具，他夜晚必須抱著小牛才有辦法入眠。而牛對S來說是堵牆，永築在內心不可毀滅，它太過堅固，堅固到在他的身上留下許多記號。對於人母，或許是愛與犧牲的象徵，對於S，或是對於那隻牛，這都是噩夢。他應該被車子撞飛，他應該被雷劈中、被莫名的人為的怪奇的災禍纏身。

在沒有K的日子裡，S好像活得很好。S不會讓K親暱地叫，S要我跟她當朋友，S要父親死後不准託夢給她。S害怕鬼，所以拜拜都跟神乞討，不要再遇到K。

去年八月，S的家因為暴雨 而被淹沒，打了通電話給我，說道：「你可以來幫我清理嗎？」H出差，所以家裡剩她一個。她不知道大型垃圾要怎麼處理、她不知道要打電話請水電工確認管線，她只是想確認：「我會不會被電死。」在滿是積水的家裡、在電線破舊的家裡、在沒有H的家裡，她害怕出事、害怕變成鬼。

「那個孽種還在吵。」S聽到K的玩鬧聲說，言語帶著死人的氣味，濃郁的屍臭讓人聯想到她的腐朽與屍水。他們家淹起的不應被稱為天災，而應該是人為，人性的腐爛。我下意識地跳過K的話題，自成年以後，我不願意S談到K。我想她也百般不願，不過偶爾的煩躁還是會使之想起K是她的酷刑，使她死在陽間。「所以你可以來幫忙嗎？」S問。因為當時正值暑輔，那年我被安排到救火的職位，所以早上我都必須待在學校上課，看著一群與K年齡相仿的孩子，靜悄悄地坐在書桌前，畫起一幅幅藍圖，雖然形狀各異，但雛形卻引人欣慰。

「好，我下午過去。」

學生的敲門聲打斷了我的思緒。看到學生，我偶爾也是帶著憤怒，憤怒不公的體制讓我落入疲累的境界，憤怒不公的天公，讓我遇到鬼，還是最恐怖的厲鬼，在你生活徘徊，時不時還會從背後穿過你的身體，再回頭邪魅一笑。想打，卻又拳拳落空。

教學組長走近說道：「因為V要退休 了，所以可能要麻煩你接任這屆的三○五、三一四、三一八。」我知道，這是告知，而非詢問，更不是討論。那年S的離開也沒有跟我討論，她用冠冕堂皇的樣子說：「你父親應該也不希望毀了我的人生。」然後就拖起我買的行李箱、我買的智慧音箱，走出了大門。

V的退休來得及時。去年，我帶完高三，各自為政的科內事務令人不敢恭維，相互推卸的責任被拋出天際，又重重落在我的眼前。他們將我稱之為「救火隊」，用渴望及憐憫的眼神看著我，其中又燃燒著熊熊烈火，像是為了焚燒我的屍體，讓我化為灰燼，然後成為養分，滋養他們愜意的生活。

「你怎麼這麼慢？」S喝斥道。到了吳興街已是傍晚，但天還是亮得可怕，想要照明這個地方陰屍之氣。而我沒有光芒、沒有桃木劍、沒有符咒，只是一個人，進到地獄、進到停屍間，看著那些無法使用的家具、看著那些尚未退乾的積水。正要開口，S卻說：「你真的很不孝，都這個時間了，也不會順便幫我帶晚餐。」

「所以我應該天打雷劈，對嗎？」我冷淡地答道。

S彷彿意識到了我的心情，並沒有回答，只是換了種口氣，繼續催促著我處理那些成為垃圾的家具。或許在這個家，也不需要家具，畢竟沒有活人，死人都是用飄的。

我搬起木製的沙發、木製的桌子，在地上一動不動的掃地機器人，還有S從家裡隨葬而來的骨董櫃，放在門口，跟她說：「明天會有清潔隊來收，自己注意一下。」S擺了擺手，示意她了解我的意思，謝謝她的顯靈，讓我不用擲筊來詢問。

回家後，S又打了通電話來。看到電話上的稱呼，我竟有一時的衝動想改之為「孽障」。K在房裡練習著積木的堆疊，他的訓練就是如此簡單，我希望他以後能夠像那群高三一樣，堆起自己的人生，也可以堆起S的墳，讓她知道，他的家，是K築起的，不然就去當孤魂野鬼。

「明天陪我去買家具。」S說，我好像忘了，她是厲鬼以外，還是殭屍，或是西方的吸血鬼，恨不得抽乾凡人的陽氣與血液，來滋潤她的生活。（上）