晴的天，雨的夜（七）

阿姨，葛阿姨叫，我是慧琪，你放心，婉俐的事我沒忘，我會繼續找她的。

徐佳沛什麼也沒說，只能跟著葛阿姨一起鞠躬、一起嘆氣。小姨已經杳無音信很多年了，如果她尚在人世、如果她渴望被找到，那她早就應該出現了。

徐佳沛想起了多年前的那個大年夜，那根彷彿從天而落的上吊繩。她一邊感激著小姨擋在了她的面前，堵住了她的眼睛，一邊想像著小姨那天可能看到的場面，想像著小姨的世界從那一刻整個天翻地覆。天花板的上面不是天堂，而是地獄，那根從陰曹地府裡伸出來的繩子，箍住了媽媽脆弱的脖子，帶走了媽媽，也像根邪惡的鞭子，一鞭子下來，抽碎了小姨的世界，打得她魂飛魄散。從此上下顛倒，再也無法正常生活，所以除了逃走之外，別無他法。

小姨比媽媽小四歲，應該很早就認識了葛阿姨。葛阿姨是媽媽的初中同學，畢業後媽媽去上了高中，高考 落榜後，她去了市百貨公司應聘當營業員。因為媽媽一直都漂亮、會打扮，還是高中畢業生，所以找工作的事挺順利。

葛阿姨初中畢業後考上了電力中專，學校在外地，但她們兩個人一直沒有斷了聯繫，一直有通信，偶爾也會給彼此打電話。每次放假葛阿姨回來，也會專門去姥姥家找媽媽玩，見到小姨，也總是會帶她出去買點零食，要不然是桃酥，要不然就是杏肉山楂糕，總之都是些小女生喜歡的東西。

徐佳沛還記得，小姨說起這些的時候臉上帶著笑。那是一個夏天的夜晚，她和小姨同睡一屋，屋外的知了不停地叫，屋裡悶熱得不行，她們兩個人都沒有睡意。那是她剛被送到姥姥家生活的時候。姥姥家裡就只有兩間屋，因為她的到來，小姨不得不讓出一半的房間給她。（七）