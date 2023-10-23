阿力金吉兒／圖

秦曉蘭與尤楓終於見到白山溪谷那無邊無際、色彩斑斕的楓葉之海。

穿行在楓林之中，秦曉蘭又一次看到尤楓哭了。似乎是由於激動，尤楓白淨的臉頰上帶著燦爛的笑意，卻流淌著淚水，有一種怪異的美，這讓秦曉蘭隱隱有些為她擔心。因為她一直覺得，尤楓約定這個秋天來白山國家森林公園看楓葉的行動，似乎有些詭祕而令人不可捉摸。

兩個月前，尤楓突然打電話給秦曉蘭說：蘭，我們這個秋天去白山看楓葉好不好？

秦曉蘭聽到她說話稍帶哭音，覺得有些莫名其妙。去白山看楓葉應該是件挺高興的事，為什麼要哭呢？於是就問：楓姊你沒有什麼事吧？

沒事。尤楓似乎還在掩飾，我還想請你幫我拍一個楓葉視頻。

什麼楓葉視頻？秦曉蘭一頭霧水。你與麥子琪在楓林中秀恩愛，讓我去拍親密視頻？你們太幸福了，就不考慮本姑娘當電燈泡的感受了。

電話那頭的尤楓沉默了，過了好一會，才幽幽地說：我不要麥子琪同去，就我們倆，慶賀一下我終於拿到碩士學位了。

秦曉蘭心裡想，這肯定是藉口。尤楓的學位已經拿到了，既然想慶賀，現在就該慶賀了，為何要等著去看楓葉才慶賀？而且這與楓葉似乎毫無關係。秦曉蘭突然覺得，尤楓近來講話總是有點語無倫次，不知她搞什麼鬼，於是就隨口答道：成，就這麼定了。不過我的姊，現在楓葉還綠著哪。你怎麼就想到幾個月以後的事了？

現在已經是十月中旬，聽朋友說，白山的楓葉正紅得如火如霞。要不了幾天，遇到風雨就要全部凋落了。尤楓卻遲遲沒有行動，再不去又要錯過一季了。白山國家森林公園在新罕布什爾州中部，是秋天賞楓的絕妙去處。秦曉蘭之所以嚮往白山公園，不僅僅是看楓葉，還基於自己是搞金融的。1944年布雷頓森林會議就在白山的布雷頓森林鎮召開，戰後金融界著名的布雷頓森林體系，就是在這裡建立的。國際貨幣 基金、世界銀行、美元的國際儲備貨幣地位等一系列重要條款，都是在這裡簽訂，在她心中是個金融聖地，她早就想去朝聖。

秦曉蘭於是再三催促，尤楓還是躊躇不決。秦曉蘭不知道尤楓內心的真實想法，那天見面後，就直截了當地說：楓姊，我決定後天去白山了，你到底去不去？

尤楓淡然一笑，你別逼我，我現在還在猶豫。我的名字叫楓，也許真見到美麗的楓葉，我就融入其中，不想回來了。

尤楓和秦曉蘭是去年初在華盛頓DC同家銀行實習時認識的中國留學生 ，也是非常要好的同事與閨蜜，她們幾乎無話不談。秦曉蘭至今還記得，去年初自己第一次從馬里蘭州，來到這家銀行實習的情景。與她挨著的是一個身材高䠷、帶有幾分憂鬱氣質的女孩子，便主動與她打了招呼：你好，你也是來這裡實習的嗎？

是的，你呢？女孩禮貌地點點頭。

我叫秦曉蘭，請多關照。

女孩微笑說不客氣，聽你說在深圳工作過，我們還挺有眼緣，我叫尤楓。

非常湊巧，為了來這家銀行實習，她們都不約而同住在市郊維吉尼亞州 一個小城，離華盛頓DC最近，租房價相對比城區便宜很多。而且每天上下班，還可以在特定時間、地點拼車，幾乎是免費乘車。因為華盛頓市政府為解決車輛上下班擁堵問題，特設了快車道，一定要有三個人以上才准予行駛。上下班高峰時，有些人為了省時間，就願意帶上幾個人拼車，行駛一路暢通的快車道。久而久之，形成一個民間約定，往市區一定在維吉尼亞小城一個叫春田廣場的地方，那地方景色優美，旁邊還矗立著一座挺別致的哥特式小教堂。返回維吉尼亞時，大都集中在華盛頓DC十四街和憲法大道交界的路口，身後可見巍峨的方尖碑，對面便是歐巴馬時代建造的美國黑人博物館。（一）