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紐約市無證客限期60天搬出庇護所…迄無成效

遠程上班50萬人 去年搬離紐約

海邊的椰子樹（全文完）

顧艷

她的手在抖，樹枝劃過了她的頭頂，黃昏即將來臨了。

海瑞森一回來。就發現了「海邊的椰子樹」被風暴襲擊過一樣，彷彿希望的夢想徹底破碎了。他急匆匆來到後院，衝外婆嚷道：「是你把牆上的『海邊的椰子樹』弄壞了吧？」

「是的，是我擦畫上的霉斑給擦糊了。」外婆說。

「你就是喜歡沒事找事。」

「沒關係吧，日後我和媽媽帶你去夏威夷海邊，你一定會畫得更棒。來，我們一起把這些樹枝和垃圾燒了吧！」外婆微笑著說。

海瑞森喜歡熊熊燃燒的篝火。他又從後邊森林裡找來一捆樹枝，外婆劃著了打火機，火焰就竄了上來，濃煙飛上了天空。斷了的枝條和樹葉在火焰中劈啪作響，樹葉很快燒成了灰白色，而樹枝在燃燒中散發著一股木頭的香味。這種香味就像一架古老的瑤琴，彈撥著他心中的祕密。比之媽媽，海瑞森更喜歡和外婆在一起。外婆給他希望，說不定哪天就真的去夏威夷海邊了呢！外婆還給他玩的自由，譬如：篝火、打牌、讓他去商店買東西等，最最重要的是，外婆從不逼他做什麼。

濃濃的煙霧在後院飄飛，幾隻烏鴉「呱呱」叫地在天空盤旋。傍晚的天色越來越暗了，篝火映照下的影子在移動。

「媽媽回來啦！」海瑞森嚷著跑回房間去。一會兒，外婆回到屋裡時，海瑞森和媽媽正在拌嘴。媽媽一氣之下，回到自己的臥室，甩上了門。

外婆不知道他們為什麼拌嘴，拉過來眼淚汪汪的海瑞森。海瑞森委屈地把頭靠在了外婆的肩膀上，感受著外婆的安慰和胸脯的起伏。外婆輕輕地拍拍海瑞森的背，直到他的心跳慢了下來，才拉著他的手穿過亮著燈的客廳，把他送到了媽媽這裡。（全文完）

夏威夷

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