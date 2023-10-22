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拯救小魚（二四）

紅山玉

李冬菊知道，只有動用法律，才會讓郁小魚從懸崖邊上，收回那眼看就掉下去的身子。這也是她最終決定到小額法庭提告的最重要原因之一。做為一個剛剛移民來沒有多久的人，如果從一開始就走錯，後邊只會步步錯。之後她的人生會怎麼樣？李冬菊甚至不敢再想下去。

等待有時候就像一把鈍刀子，總在人們的皮肉上慢慢地割開非常細小的口子，讓人無法死亡，但是卻時刻能感受到疼痛。

李冬菊偶爾還去「一八五○」舞廳外面轉轉，但是她不再進入到裡面去。她知道郁小魚肯定在裡面，至於陪伴她的究竟是大衛還是Credit，都不再重要，或者郁小魚又有了新的朋友，也未可知。李冬菊就等著開庭的日子。

當熱心看門人露西老太太站在樓梯上對她喊，說又一封掛號信來的時候，她知道很快就要開庭了。她照例接過信，還是去「一八五○」舞廳找郁小魚。和她猜測的一樣，她毫不費力地找到了她。

果不其然，這次是另外一個中年男人陪伴著她，在瘋狂地跳動著。李冬菊仔細端詳了一下那個男人，還是一頭灰色的頭髮、藍色的眼睛，像一口鍋一樣又圓又大的肚子。李冬菊想，不都說這蹦迪可以減肥嗎？怎麼郁小魚找的陪伴自己跳舞的三個男人，都是這樣腦滿腸肥的呢？難道這郁小魚她有特殊的嗜好不成？

這一次是這個男人走過來，替郁小魚接下了信。李冬菊不知道這個自己第一次見到的男人，怎麼能開口就問出自己那句話來。

你是郁小魚的房東吧？信，給我吧，我交給她。

李冬菊愣了，她望向舞池裡扭著一個瘦臀的郁小魚，她想去跟她確認。（二四）

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