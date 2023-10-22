晴的天，雨的夜（六）

葛阿姨把徐佳沛接回了自己的住處，遞給了她一條新的浴巾，讓她趕緊先去洗個澡，然後把從看守所裡穿出來的舊衣服扔掉。她說已經給她買了新的，就放在浴室裡。又說：洗完澡出來吃飯，這幾天你先好好歇歇，什麼都不用想，先把元氣補回來再說。

徐佳沛站在花灑下，身體在熱水的撫摸下漸漸放鬆。她的心裡浮起一層內疚，過去的幾十天真的是太荒誕了，自己的一場胡鬧，就讓她浪費了這兩個月，毛建鳴更是在第一時間就用一封分手信，跟她做了了結。她把自己的臉對準花灑，用水來掩蓋自己汩汩而出的熱淚。

葛阿姨給徐佳沛在自己的美妝店裡，安排了一個做導購員的工作。她說，知道不是什麼特別理想的職業，但不管做什麼，都得跟人打交道，先從最基本的做起。如果遇到什麼不會的，不要害怕問別人。

在美妝店裡上了一個月的班，徐佳沛自我感覺還不錯。雖然掙不了多少錢，可她覺得自己正在往更正面、更陽光的路上走。領到第一份工資的那天，葛阿姨陪著她去給媽媽和姥姥掃墓。兩人的墓碑挨著，當時姥姥去世後，喪事也是葛阿姨幫著給辦的，徐佳沛再沒心沒肺，也知道葛阿姨是自己命裡的恩人。她在別人面前狂吠，可在葛阿姨面前，永遠乖巧聽話。

她在夜市跟人打架的那段時間，葛阿姨剛好跟著幾個店面的經理，一起去了國外考察業務。等到一回來，去找徐佳沛的時候發現她不在，一打聽，才知道她出了事。

徐佳沛把花放在媽媽的墓碑前，葛阿姨說：婉伶，我和小沛來看你了。小沛現在開始工作掙錢了，你放心。兩個人又對著老太太的墓碑鞠了個躬。（六）