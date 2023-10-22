王幼嘉／圖

這三年裡，我們誰都沒有提過婆婆。先生沒提過，公公也沒提過，就像這個世界上從來沒有婆婆這個人。以至於有個朋友在電話裡，給我講她如何歷經各種艱難，回國服侍病重的母親，如何悲痛欲絕到需要吃抑鬱症的藥才能睡著，我開著免提，一邊洗碗，一邊安慰電話那頭幾度哽咽的她。好一陣子我才突然想起什麼，扔下碗筷，按掉了免提。

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疫情 防控措施有些鬆動時，我從溫哥華飛廈門，經歷了七天酒店隔離之後，專人、專車、專用通道再飛成都，由社區工作人員把我送到親戚家的空置房裡隔離三天，每天核酸檢測 合格，我的健康碼從黃到綠之後，才能走出房門。手機黃碼剛剛轉綠，我就胡亂收拾了一下，打車去了父母的家。一進門，看到給我開門的母親瘦得肉皮鬆垮垮地垂下來，站在門外，我就哭了起來。

母親給我煮了一碗雞雜麵，她和父親坐在我的兩邊問話，沒說幾句就吵了起來，他們不許我抱怨任何防疫措施。吃飽了躺在沙發上，聽父母輪番嘮叨那些視頻時講過無數次的話，我突然想起了去世的婆婆，我也叫她「媽」，叫了快二十年。

2023年的春節後，我回了北京 。整個城市依然籠罩在一種不能明說的鬱鬱不樂的空氣中，市面蕭條，行人謹慎而沉默。公公說他這三年過得很好，每天去附近的北土城公園裡走幾圈，他看起來比從前精神許多。家裡堆滿了在我看來只能稱為垃圾的雜物，婆婆曾經睡的單人床上，扔著幾件公公日常穿的衣物。

我與公婆不太熟。從結婚到出國的七、八年裡，我們在過年過節時吃飯、閒談，然後送他們到樓門口告別。婆婆不喜歡做飯，也不大會。先生和他父母也不熟，這是他的原話。談戀愛時聽到這句話，我咯咯咯地捂著嘴笑，他用老北京話說出來就像是馬季說的相聲，特別幽默，也特別好玩。

後來，從很多人的隻言片語中，我拼湊出了故事梗概：婆婆生孩子時大出血，醫生當機立斷切除了她的子宮，把剛剛出生的兒子交給了手術室外的姥姥。他母親一直沒有接他回家，節假日他們會帶著給老人和他的禮物，來姥姥家吃飯。

他讀大學時，舅舅離婚後搬回父母家住，他畢業後就在姥姥家旁邊租了個小房子。他這輩子去他父母家的次數，也不過比我多了十幾次而已。和我一樣，從一個分不出來是誰用過的滿是水垢、茶垢的來源於某次會議或出差中從餐廳或者賓館順回來的杯子裡，喝幾口水、嗑一把瓜子、吃一個橘子，坐夠半個小時左右告辭離開。

後來，我也生了個兒子，婆婆一個月定期探望我一次。本來，她並沒有在我家吃飯的習慣，但我家保母來自農村，第一次出來找活兒幹，大概她覺得我們給的月薪高於市場幾百塊，或許她打聽到公公是高級工程師、婆婆是老北京人，是她心目中真正的首都人，她總是熱情洋溢地做滿一桌子菜，拽住公公的外套、扯住婆婆的袖子那樣非要留他們吃飯。那段時間，我覺得很幸福，因為兒子，我和他們都成了血脈相連的親人。

有一次，我大概是情不自禁吧，捧著兒子親來親去，嘴裡給婆婆講著孩子的趣事。剛有孩子那幾年，我經常不分對象地講述孩子的趣聞或者養育孩子遇到的煩惱，滔滔不絕的、事無巨細的，我看不到對方的反應，自顧自沉浸式講述。那一天，不記得孩子的什麼事讓我那麼興奮，小孩子每天都會有無數個瞬間讓母親欣喜，非要分享給身邊的人不可。記得那天的陽光很好，婆婆難得慈愛地湊近我懷裡的嬰兒，說：「我從來沒有親過我兒子，我也不記得我抱過他。」

我抬起頭，愣愣地看著婆婆。那句話的涵義，我過了好幾年才真正理解。我相信那是婆婆一生中僅有的幾次或者唯一一次表露心情。我從來沒見過她的情緒，無論好惡悲喜。

孩子上小學後，我和先生遭遇了中年危機和十年之癢，有一次吵得很凶，我懶得理論，要求第二天就去辦離婚手續。先生沉默了幾個小時後找我道歉，他看著地板哽咽道：「我這輩子只有這一個家，我從來沒有擁有過自己的家，你怎麼可以說我不在乎你們娘倆？這個世界上我只有你們娘倆。」（三）