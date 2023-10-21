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海邊的椰子樹（一一）

顧艷

那天女兒安安下班回來時，終於狠下心來在後院的一方空地上，燒掉丈夫姜磊的一些遺物：一頁頁寫滿了的筆記本、畫了許多插圖的書頁在火焰中捲起來，慢慢縮小，化成灰燼。海瑞森站在那兒，雙手插在牛仔褲袋裡，他覺得媽媽就是天空中破碎的灰色雲朵。

自從女婿出車禍去世，女兒安安每天開車出門後，外婆就膽戰心驚。外婆有時很迷信地想，是外公把女婿叫去了嗎？為什麼他們兩個都是車禍而死？外婆明顯地衰老了，她的手抖得比以前更厲害了。她不想家裡再發生什麼災難，每天一大早起床，就跪在自己搭建的觀音菩薩前禱告。然後叫醒海瑞森，給他準備早餐和拿去學校的點心。

前幾天，海瑞森學會了騎自行車，這是爸爸去世後，唯一讓他開心的事。他每天騎著自行車上學去，外婆就在他背後喊：「注意安全。」

五月是多雨季節，雨水把外婆攔在了家裡，讓她踏不出家門。潮濕的樹葉黏在窗玻璃上，黑色的雨水在門前的溝壑裡流淌。外婆望水興嘆，坐在廚房的矮凳上，用一只茶杯喝牛奶。她的頭髮披散著，看上去憂心忡忡，又有些精神失常。心裡的苦楚和淚水，只有她自己明白。好在幾天後，雨過天晴，她就開始裡裡外外地打掃，只有不停幹活兒，才能麻痹她的神經。

這會兒，在陽光的照射下，外婆發現廚房牆上的「海邊的椰子樹」出現了霉斑。她拿著一塊抹布去擦，結果被她擦成一塊五彩的雲團，破壞了畫面的審美效果。她「啊呀呀」叫出了聲，海瑞森回來準是要責備她了。她走到後院，希望微風能安撫她緊張的情緒。（一一）

牛奶

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