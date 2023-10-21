晴的天，雨的夜（五）

徐佳沛在姥姥家過了八年，一年前，姥姥在下雨天出門，摔了一跤後昏迷不醒，在醫院裡住了半個月，還是沒有救回來。姥姥去世後，再也沒人吼她、管她，徐佳沛徹底成了個野孩子。大專念得沒意思，她還沒有混到畢業，就自己辦理了退學。搬去跟毛建鳴同住，期間做了一次人工流產，她和毛建鳴的關係也大不如前。

徐佳沛喜歡喝酒，一喝完酒就耍酒瘋，逮誰咬誰的可怕模樣，很快就讓她有了一個名號「瘋狗」。徐佳沛知道這不是什麼好名字，可她也不在乎，破罐破摔也有它的快樂。

從看守所出來的那天，她覺得一定不會有人來接她的。可是她剛從鐵門後面出來，就有一個人迎了上來。是葛阿姨，她穿著風衣，手裡握著一串帶著葉子的桃樹枝。她用桃樹葉掃遍了徐佳沛的全身，嘴裡念念有詞，念經一樣地說著什麼「厄運從此走開」的話。徐佳沛像個稻草人一樣，保持著雙臂張開的姿勢，直到聽到葛阿姨說：好了，走吧。她的手才放下。

葛阿姨叫葛慧琪，十年前離婚後一直自己獨居。她中專畢業後，分到了一家電廠上班，本來工作還算穩定，可壞就壞在和她離婚的前夫也是他們單位的，雖然不是同一個部門的，但按照級別來分，也算得上是她的領導。兩個人的離婚算不上友好，所以離婚那年，葛阿姨也辦理了停薪留職，自己從娘家借了錢，開了個服裝店。生意一直不錯。

後來服裝生意不好做了，葛阿姨又乾脆俐落地轉行做起了美妝生意。到了現在，她的好幾家美妝店已經頗具規模。她自己住在高檔小區的大公寓裡，除了一直沒再嫁人、生孩子以外，她的生活在主流世界的世俗人眼中，已經是很成功了。（五）