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拯救小魚（二三）

紅山玉

她從懷裡掏出那封掛號信，遞給了郁小魚，另一隻手裡的手機正開著視頻錄像功能。這一系列的動作都被完整記錄下來，這相當於快遞員把掛號信直接交到收件人手上了。

郁小魚聽了李冬菊說的話後，翻了一個白眼，將信件接過去，直接塞進了自己的胸脯裡。然後不發一言，又衝進了舞動著的人群當中。那個叫Credit的人竟然朝李冬菊微笑了一下，還點了一下頭，接著就和郁小魚舞到了一起。

李冬菊推開門離開了，也又一次帶走了滿耳朵裡的嘈雜和震耳的音樂聲。在這嘈雜的聲音裡面，尤其是郁小魚那獨自享受瘋狂蹦跳之後帶來滿足的聲音，讓李冬菊更加頭疼。一直到她坐上地鐵車廂，那放肆的聲音仍然在她耳邊迴響。她甚至沒有聽見地鐵的報站聲音，差點坐過了站。在她看見地鐵牆壁上那白色的站點名稱的時候，她緊急地從座位上跳起來。衝出地鐵門的那最後一秒後，車門靜靜地關上了。李冬菊眼看著地鐵呼嘯離去，到這個時候，她耳朵裡郁小魚瘋狂的喊聲才漸漸逝去。

我再也不當房東了。對，等到我解決和她的事情之後，我就找機會把房子賣了。我去買一間公寓，對於我一個人足矣。李冬菊在內心裡勸著自己。

另一個聲音從遠處襲來，好像來自於兩萬公里之外的故鄉。妮兒啊，與人善良，咱才能收穫別人的善良。是老父親的聲音從遙遠的海那邊傳來。對，她郁小魚是我的老鄉，我不能看著她和兩個男人這樣混下去，這樣的日子什麼時候才會是一個頭？她，該去找份工作，而不是周轉在兩個其他族裔的油膩男人中間。（二三）

地鐵 房東

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