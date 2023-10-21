王幼嘉／圖

「那家人乍回事兒呢？老太太都爛了，屍水流了一地，床墊子滲得透透的，打開門，味道多少天都沒散掉。怎麼能讓一個老太太死了七天，才被發現？」

先生總是在每個月的最後一天，微信 問候幾句，平時不閒聊。沒什麼話可聊，從他出生就是這樣的。那個月中旬，先生讓婆婆給他拍一下國內銀行給他寄到家裡的新卡，問了幾次都沒得到回覆，他只好去問他爸怎麼回事。公公說婆婆的電話關機了，他聯繫不上。婆婆去我們的房子裡住幾天，說是查看、查看暖氣片是否漏水，大概忘了給手機充電什麼的，過幾天就回來了，沒什麼事。

先生平日裡諸事不理，這一次突然擔起心來。他請表弟去我家敲門。表弟說敲不開，可是聞到奇怪的臭味，感覺不妙，問先生怎麼辦。先生從樓上書房跑下來，問我怎麼辦，我扯下洗碗的手套接過電話，讓表弟立刻報警。殯儀館要求付五千塊才出車，氣味太大。表弟給幾個幹活的民工微信額外轉了兩千塊好處費，他們才同意進門。

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先生是美西時間晚上九點接到電話的，十點三十分，我給他訂了第二天中午十二點起飛的航班回國。十一點，我收拾好了他回國需要用的衣物，又幫他整理好了護照、信用卡，我催了他好幾次，他才打開電腦給老闆寫了郵件請假。寫完郵件，他繼續發呆，我給他嘴裡塞了一片安眠藥，看著他喝了口水，才說大概二十分鐘後藥效發作，他必須立刻去刷牙、洗漱。

做完這些雜事，我走進兒子的房間，他不滿：「媽媽，你怎麼又不敲門！」

「你奶奶去世了。」

兒子呆了一下，嘴巴誇張地擺出一個「O」型。

「心臟病。醫生說也就是十幾秒吧，奶奶走得沒有痛苦。」

兒子有些無措，不知道該用什麼樣的表情才正確。他站起來，伸出胳膊抱著我的肩，把頭在我肩上靠了一會兒，輕聲說：「媽媽，我很難過，我更為你難過。」

「臭小子，你應該為爸爸難過。你去和爸爸說句話，他明天上午回國。」

先生沒哭，他在給他的同事寫郵件。

我也有些累了。有時候，我像是兩個兒子的媽媽。

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先生從大興機場直奔殯儀館，那邊等著他簽字。表弟說公公沒什麼事，只是整個人矇的，似乎不太明白發生了什麼事，情緒穩定，叫我不用擔心。我知道公公素來如此，用呆滯對抗生活中的波折。父子倆在某些方面很像。我怎麼會擔心呢？我只是兒媳婦，我想確保自己的小家庭不受太大影響。

拿到骨灰，先生先到家裡和公公見面，聽說兩人很平靜。坐夠禮貌的時間，他去公公家小區門口的快捷酒店開了個房間睡覺。他父母的房子很小，只有兩間很小的臥室，大一點的臥室裡，兩邊靠牆各放了一個單人床，從我第一次去他家就那樣了。

我和先生談戀愛時，聽他說過他這輩子沒和父母在一個屋簷下住過。那時，所有不可思議的事、聞所未聞的事，都讓我產生一種奇異的愛戀和憐愛，或許先生就算是講他十幾歲還和母親一起睡，也會激起我同樣的情感吧。那個時候的我，遇到什麼樣的人，大概都會以為所有的情節都只是故事情節。公婆家的另一間小臥室裡，永遠塞滿了雜物，只有婆婆能擠進去翻東西、找東西。

婆婆是在我們房子的主臥室床上去世的，先生問我，要不要扔掉我們臥室裡所有的衣物。我心疼畢業後在外企工作時，每個月咬牙添置的比較貴的衣物，讓他都送去乾洗店清潔祛味兒，扔掉家具和雜物，櫃子裡和抽屜裡的衣物和一些物品留下。那些舊物是我們臨走前，精選後特意留下的，有些東西是舊情。我的前半生都留在我們人生的第一套房子裡，總覺得早晚有一天還會回去。

先生只有十天假期。他剛回到加拿大 ，關於疫情 的傳言一夜之間全世界都傳遍了。一切都停滯了，不能流動、不能走動。公公怕病毒，不願意坐飛機來加拿大，和我們一起生活。因為一切停擺，所有人只顧著擔心不可知的明天會不會染疫、能不能買到食物。

學校都放假了，先生的公司都改成線上辦公，我要張羅三個人的一日三餐。已經過去的事，不論什麼事，都過去了。有時和公公視頻，我們交換東西兩岸的疫情狀況，重複幾句諸如注意防護、少接觸人之類的話。（二）