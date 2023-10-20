海邊的椰子樹（一○）

彷彿過去了一個世紀，救護車終於呼嘯而來。警察把姜磊從汽車裡艱難地抬了出來，醫生一番搶救，擠壓胸部、人工呼吸等。半晌，醫生搖了搖頭說：「他死了。」

葬禮之後，海瑞森看見媽媽在臥室裡，整理爸爸的遺物，她一邊整理，一邊流淚。媽媽對海瑞森說：「你爸爸走了，我該怎麼辦呢？」

海瑞森說：「媽媽別難過，還有我，我已經長大了。」

媽媽緊緊地擁抱著海瑞森，彷彿一夜之間，兒子長大懂事了。

海瑞森來到廚房，在冰箱裡拿了一根冰棍，外婆說：「這麼冷的天，還吃冰棍，小心肚子凍僵了。」

海瑞森不怕冷，他吃著冰棍走出門去，望見天上的星星和月亮。媽媽曾經說過，天上最亮的星星，就是人間最傑出的人物。在海瑞森眼裡，爸爸就是天上那顆最亮的星星，現在他如星子般隕落了。爸爸在天堂裡不再回來，也不會再給他買玩具了。海瑞森忽然感到心裡空落落的，彷彿所有的希望都沒有希望了，所有的等待都不需要等待。海瑞森忽然奔跑起來，喊著：「爸爸、爸爸！」

海瑞森的腳印，留在了還有積雪的草地上。漫無目的地跑了一圈，回到廚房時，氣喘吁吁，心怦怦直跳，頭暈目眩。他打開一瓶可樂，咕嚕咕嚕地喝了幾口，抬頭看見了牆上的「海邊的椰子樹」。那是他夢想著有一天爸爸不再那麼忙，爸爸的暑假不再需要去進修，挪出一個禮拜，就一個禮拜的時間，帶他和媽媽，還有外婆去夏威夷 海邊玩。可是，可是那天爸爸非要去教堂幹麼呢？如果不去教堂，就不會出事了。

春暖花開時，家裡的空氣也像春天一樣亮堂了起來。祖孫三代，在一個屋簷下，誰都想把心裡的陰影趕跑。（一○）